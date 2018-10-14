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Уфимская больница накормит пациентов на 16 миллионов рублей
Сюжеты:
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Уфимская больница накормит пациентов на 16 миллионов рублей

Вчера, 18:04ЭкономикаМарат ГареевФото: fishki.net
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