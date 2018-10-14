Уфимская больница накормит пациентов на 16 миллионов рублей

16,6 миллионов рублей – во столько обойдется диетическое, сбалансированное, витаминизированное питание для пациентов городской клинической больницы № 21. Это на три месяца – на 4 квартал текущего года. Извещение о конкурсе на право заключения контракта на кормление пациентов на сайте госзакупок было размещено еще в середине августа.

В начале октября появилась информация о том, что с победителем и единственным участником заключен контракт. Контракт «забрала» специализированная аутсорсинговая компания по организации лечебного питания. СПАРК говорит, что это малое предприятие, принадлежащее и руководимое одним лицом, которому также принадлежит еще одна фирма, работающая в этой же сфере лечебного питания.