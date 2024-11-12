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Продукты питания

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Ноябрь
Цены на масло в Башкирии продолжают бить рекорды
12 ноября, 06:05
Что приготовить из тыквы, выращенной в Башкирии
5 ноября, 05:27
Масло стоит почти ₽1 000 в Башкирии
1 ноября, 17:49
Октябрь
Врач-диетолог из Башкирии: «Здоровое питание опасно для жизни»
23 октября, 08:53
Новый год в Башкирии от 7 до 100 тыс — полная инструкция где отметить?
14 октября, 05:26
Август
Уфа собрала 3 тонны помощи для Курска
12 августа, 09:49
Уфимцы собрали для Курска 370 кг помощи
Жители Башкирии активно и моментально откликнулись на призыв помочь соотечественникам, сообщили Mkset в волонтерском центре.
8 августа, 13:10
Яйца упали в цене в Башкирии
8 августа, 10:34
Июль
Сколько стоит выжить в Башкирии
24 июля, 07:35
Инфляция в Башкирии превысила 8%
16 июля, 11:22
Почему жизнь в Башкирии подорожала на 3,2%
16 июля, 09:11
Май
Продукты, которые рекомендуется добавить в рацион в июне уфимцам
24 мая, 14:51
Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах Башкирии
21 мая, 10:05
Апрель
В Башкирии взлетели цены на свёклу и морковь
5 апреля, 07:31
Март
В Башкирии растут цены на помидоры и морковь
21 марта, 12:29
В Башкирии подешевели огурцы, но подорожала свекла
7 марта, 11:24
Февраль
Борщевой набор: в Башкирии подорожала капуста, но подешевела свекла
Актуальную статистику цен на продовольственные товары в магазинах республики публикует Башстат.
16 февраля, 03:42
Жителей Башкирии приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства торговли и услуг.
2 февраля, 11:09
Январь
В Башкирии подешевели картофель, гречка и мука
Данные статистики публикует Росстат.
8 января, 05:31
Декабрь 2023
Оригинал или подделка: как выбрать хорошую красную икру в 2023 году
28 декабря 2023, 08:52

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