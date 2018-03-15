Короли госзаказов: Кто выиграл самые крупные контракты на дорогах Башкирии

Считается, что дороги – одна из главных болевых точек экономики страны, достаточно посмотреть на состояние автомагистралей и на их непрекращающийся ремонт. Мы выяснили, что в Башкирии к решению этой огромной – на миллиарды рублей – проблемы активно привлекаются микро-предприятия и даже фирмы, принадлежащие гражданам Кипра.

Дороги – удовольствие недешевое. В 2017 году по линии ГКУ "Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан" (государственный заказчик) проведено конкурсов (электронных торгов) на заключение контрактов на ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог на общую сумму в 7 млрд 527 млн руб.

Минимальная сумма госконтракта: 19 000 рублей – в эту сумму обойдется содержание линий электроосвещения путепровода на автодороге Давлеканово-Толбазы. Максимальная сумма контракта: 2 млрд 773 млн 481 тыс 564,27 руб – эта сумма предназначена для реконструкции автодороги Бирск-Тастуба-Сатка (первые два этапа работ).

Мы проанализировали самые дорогие госконтракты по ремонту, строительству и содержанию автомобильных дорог в Башкирии и составили TOП-10 контрактов, на общую сумму 4 млрд 665,5 млн руб. Часть из них заключены на 2017 год, часть на несколько лет, например, самый дорогой рассчитан до 2022 года включительно. Но интересно, конечно же, не это, а то, кто в итоге будет выполнять работы и получать миллионы и миллиарды бюджетных денег налогоплательщиков, то есть, наши с вами деньги.

Первое место в рейтинге занимает крупное (крупнейшее в республике) дорожное предприятие АО «Башкиравтодор». В общем-то неудивительно: серьезное крупное предприятие – по выручке и количеству персонала, согласно информационному ресурсу СПАРК (далее информация о размере предприятий, их уставных капиталов, владельцах и численности персонала согласно СПАРКу). «Башкиравтодор» «взял» госконтракт на первые два этапа реконструкции автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, сумма 2 млрд 735,5 млн руб. «Башкиравтодор» по нему является генеральным подрядчиком, то есть, главным исполнителем. Но не все работы будет выполнять сам, часть работ «ушли» субподрядчикам.

В частности, одним из них является ООО «Магистраль». Оно на 25% принадлежит генподрядчику «Башкиравтодору», остальные три четверти принадлежат частным лицам: неким Александру Качинскому на 10% и Диане Латыповой на 65%. ООО «Магистраль» является микропредприятием с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и с численностью от 16 до 50 человек.

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Мы являемся государственным заказчиком по указанным государственным контрактам, проведенным в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Торги проходят на электронной площадке. Однако мы их не организуем и не проводим: их проводит министерство экономического развития Республики Башкортостан и доводит до нас результаты, то есть, победителей, с которыми мы должны заключить соответствующие государственные контракты. Другими словами, если до нас министерство довело информацию о победителе торгов, значит он, победитель, соответствует условиям и требованиям законодательства. Что касается субподрядных организаций: мы заключаем государственные контракты с генеральным подрядчиком, определенным в результате торгов. С субподрядными организациями договоры заключает генподрядчик, это уже их договорные отношения, нас они не касаются. Скажу только, что они также руководствуются при выборе субподрядчиков различными требованиями законодательства. Что касается размеров предприятий. 44-й федеральный закон требует, чтобы государственные контракты не меньше чем на 15% заключались с субъектами малого предпринимательства – таково требование закона.Алия Мурзабаева, начальник юридического отдела ГКУ Управление дорожного хозяйства РБ

Еще более интересная ситуация с обладателем «серебряной медали» нашего рейтинга, компанией «Дортрансстрой». Нелишним будет вспомнить, что в информационном пространстве эта фирма «засветилась» еще в 2013-м. Тогда было заведено уголовное дело по статье за мошенничество: подозревалось, что люди из руководства (четыре человека) похитили 43 миллиона рублей, выделенных на строительство участка федеральной трассы М7. Генподрядчиком тогда выступала компания «Дортрансстрой», сумма контракта была равна 2,3 млрд руб.

А при строительстве второго (нового) моста через реку Белая в Затоне (район Уфы) глава Башкирии Рустэм Хамитов очень жестко, буквально на грани цензуры, предупредил фирму, что в случае некачественно выполненных работ разговор с ними будет серьезный. Вероятно, были причины для такого жесткого напутствия.

Фото: mkset.ru

Второе место в рейтинге (третий этап той же стройки, что и на первой строчке рейтинга) означает госконтракт на сумму 1 млрд 254,2 млн руб., из которых львиная доля – 881,2 млн руб – приходится на генподрядчика ООО «Дортрансстрой». Субподрядчик «забирает» себе 373 млн руб, это фирма ООО «Стройстандарт», единственным учредителем которой является физическое лицо Роман Трякин. Уставный капитал «Стройстандарта» 15 тысяч рублей, численность персонала 11-15 человек, то есть, это также микропредприятие.

Генподрядчик ООО «Дортрансстрой» – крупное предприятие с численностью 501-1000 чел. И уставным капиталом 10 000 рублей. Головной компанией у «Дортрансстроя» записано ООО «Уфаарендагрупп», которое на 100% принадлежит частной компании с ограниченной ответственностью «Ерманиер Лимитед», находящейся на острове Кипр.

Учредителями ООО «Дортрансстрой» являются два московских ООО УК «Бизнес Вектор» на 99% и «Рейс» на 1%.

ООО «Рейс» полностью принадлежит указанной выше компании «Уфаарендагрупп», которая в свою очередь принадлежит кипрской компании «Ерманиер Лимитед».

Этой же фирме («Уфаарендогруппе», принадлежащей кипрской фирме) принадлежит второй учредитель «Дортрансстроя» ООО «Бизнес Вектор».

Подытоживая: ООО «Дортрансстрой» принадлежит двум московским фирмам, которые принадлежат одной уфимской фирме, которая в свою очередь принадлежит кипрской компании. Наверное, будет корректно предположить, что окончательным владельцем ООО «Дортрансстрой» является кипрская компания «Ерманиер Лимитед».

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Хотелось бы сразу отметить, что закупки стоимостью свыше 1 миллиарда рублей, если становятся предметом разбирательства антимонопольной службы, то этим занимаются специалисты центрального аппарата ФАС, то есть, специалисты Москве. Что касается возможного участия оффшорных компаний в государственных закупках, законодательством это запрещено. Однако, чтобы утверждать, что в каком-то из указанных вами госконтрактов победителем является компания, в учредителях которой может быть оффшорная фирма, необходимо проводить более детальное изучение всех документов, касающихся предмета интереса. Далее. Компании, которые занимаются строительными работами, должны, по условиям торгов и конкурсных документов, соответствовать множеству различных требований, среди которых такие, как наличие соответствующих лицензий на производство тех или иных видов работ, членство в саморегулируемых организациях, когда это предусмотрено законом, наличие опыта. Поэтому если с компанией заключен по результатам торгов контракт, то это фирма, по всей видимости, всем этим условиям соответствует. А размер предприятия, его уставного капитала и численности персонала в данном случае не могут говорить о невозможности заключения госконтрактов.Салават Исламгулов, начальник отдела контроля закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по РБ

«Бронзовым призером» рейтинга «королей» автодорожных госконтрактов является ООО «Дормост» из Ульяновска и его единственный учредитель Сергей Аракелян. Сумма контракта, доставшаяся «Дормосту» – 124,7 млн руб. Компания небольшая, с численностью 11-15 человек и уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Компания будет строить мост через реку Касмарка в Зианчуринском районе Башкирии.

На четвертом месте знакомый нам «Башкиравтодор» с 99,5 млн рублей и субподрядчик ООО «Легион-Энерго» из Челябинска, которое «забирает» из указанной суммы 1,8 млн руб. Компания также относится к микроорганизациям с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Владеют фирмой в равных долях физические лица Альберт Насибулин и Марат Насибулин, судя по разным отчествам, не братья. Численность персонала в ООО «Легион-Энерго» от 0 до 5 человек. Ну, если предположить, что в этой организации, как в любой другой уважающей себя, есть хотя бы директор и главбух, то другого персонала остается не больше трех человек.

На 5 месте – ничего, на первый взгляд, интересного, смотрите таблицу. На 6 месте также: там крупный контракт с крупной организацией. Владельцами ее являются 6 физических лиц – информация о них также указана в таблице.

Более интересно 9 место. Госконтракт на сумму 52,5 млн руб. с фирмой ООО «Инфодор-Строй», единственным учредителем которой является Марат Зарипов. Компания относится к малым, уставный капитал 10 тысяч рублей. Численность персонала 0-5 человек, включая, вероятно, директора и главбуха. Остальные трое будут, видимо, ремонтировать дорогу Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Или найдут субподрядчика, который это сделает.

Фото: mkset.ru

Замыкает лидерство в TОП-10, как и начинает его, крупная государственная компания «Башкиравтодор» с госконтрактом на сумму 48,2 млн. руб.

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