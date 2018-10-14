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Бюджет Башкирии потратит 300 тысяч рублей на горячие завтраки
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Бюджет Башкирии потратит 300 тысяч рублей на горячие завтраки

Вчера, 18:03ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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