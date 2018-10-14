Бюджет Башкирии потратит 300 тысяч рублей на горячие завтраки

Республиканское хозуправление № 2, занимающееся эксплуатацией и обеспечением жизнедеятельности имущества, находящегося в республиканской собственности, провело конкурс на приобретение 1200 комплектов горячих завтраков. Стоимость контракта – 300 тысяч бюджетных рублей.

Согласно информации СПАРКа и портала госзакупок, заявка на участие в конкурсе была всего одна, она и выиграла. В документации к конкурсу (запросу заявок) значится место предоставления услуг (по питания): гостиница «Агидель». Видимо, для официальных гостей республики.