Бюджет Башкирии потратит 300 тысяч рублей на горячие завтраки
Вчера, 18:03ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Всего будет приобретено 1200 комплектов питания.
Республиканское хозуправление № 2, занимающееся эксплуатацией и обеспечением жизнедеятельности имущества, находящегося в республиканской собственности, провело конкурс на приобретение 1200 комплектов горячих завтраков. Стоимость контракта – 300 тысяч бюджетных рублей.
Согласно информации СПАРКа и портала госзакупок, заявка на участие в конкурсе была всего одна, она и выиграла. В документации к конкурсу (запросу заявок) значится место предоставления услуг (по питания): гостиница «Агидель». Видимо, для официальных гостей республики.
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