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Госзакупки

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Ноябрь
Бельский мост получит иллюминацию за ₽89 млн в Уфе
24 ноября, 06:23
«Уфимское ожерелье» в темноте: новый хард-квест от чиновников в Башкирии
18 ноября, 07:49
Октябрь
Власти Уфы набрали кредитов на ₽1,25 млрд
19 октября, 14:28
Во сколько обошелся бюджету День Республики Башкортостан
14 октября, 15:00
Уфимские чиновники купили сказочную технику
2 октября, 13:44
Сентябрь
Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова
24 сентября, 09:13
В Уфе появится зоопарк за ₽26 млн
10 сентября, 08:40
Июль
Власти Башкирии заказали боевые беспилотники
16 июля, 11:05
Июнь
Дубайская башня засияет в Уфе
Подсветка стоимостью до ₽20,8 млн с возможностью транслировать различные символы и изображения, как на знаменитой Бурдж-Халифа, появится на башне по улице Зорге, сообщается на сайте госзакупок.
28 июня, 04:52
На размещение беженцев в Башкирии из бюджета выделят 27,7 млн рублей
19 июня, 07:56
Май
Метр ремонта дороги в Уфе оценили в ₽400 000
Всего на ремонт участка улицы Новомостовой власти выделят до ₽79 млн, следует из информации на портале госзакупок.
24 мая, 09:17
Мэрия Уфы ищет кредиторов
15 мая, 08:12
Экс-координатор штаба Навального в Уфе подала прошение о помиловании
13 мая, 10:07
Уфимский университет науки и технологий отремонтируют за 16 млн рублей
7 мая, 05:06
Апрель
На благоустройство озера Тёплое в Уфе потратят более 38 млн рублей
21 апреля, 05:15
Уфимские власти несколько месяцев не могут определить подрядчика для подсветки зданий
В этот раз поиск поставщика сорвала фирма из Санкт-Петербурга.
16 апреля, 12:34
Кто займется озеленением Уфы
Управление коммунального хозяйства и благоустройства заключило контракт с Владиком Хуснутдиновым. Последний согласился за 31,2 млн рублей выполнить мобильное озеленение улиц в Уфе.
15 апреля, 14:24
Сотню миллионов выделят на оборудование зала заседаний в Уфе
Свыше 107,9 млн рублей выделили на оборудование для оснащения зала заседаний и ситуационного центра в Уфе. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.
8 апреля, 17:06
УГЗ Уфы закупит катер для поисково-спасательного отряда за 1 млн рублей
5 апреля, 10:26
Мост на реке Быстрый Танып в Башкирии реконструируют за 619,5 млн рублей
Заказчиком работ выступило Управление дорожного хозяйства РБ, сообщается на сайте госзакупок.
4 апреля, 12:43

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