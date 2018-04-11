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Минфин России: 96% закупок компании проводили на неконкурентной основе
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Минфин России: 96% закупок компании проводили на неконкурентной основе

Сегодня, 18:28ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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