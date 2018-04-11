Минфин России: 96% закупок компании проводили на неконкурентной основе

Российский минфин провел мониторинг исполнения в 2017 году Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Прежде всего, здесь необходимо объяснить, чем этот закон отличается от так называемого 44-го закона «О госзакупках» – «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – так как частенько люди путают эти два документа, говоря об одном, подразумевая при этом другой.

Помимо отличий в традиционной массивности в названии, они отличаются еще вот чем:

Заказчики. По 44-му закону это государственные и муниципальные бюджетные учреждения. То есть речь идет именно о тратах бюджетных денег, то есть, наших с вами рублей честных налогоплательщиков.

По 223-му закону заказчиками выступают:

- Фирмы, которые больше чем наполовину принадлежат государству;

- Компании, которые занимаются регулируемыми видами деятельности (вода, энергия и т. п.);

- Естественные монополии (РЖД, «нефтянка», газовые компании);

- Бюджетные организации, закупающие товары, работы и услуги за счет внебюджетных средств (гранты, собственные средства и т. п.).

Торговые площадки. По 44-му закону торговля происходит на 5 бесплатных площадках. Простор для торгов по 223-му ФЗ значительно шире: более 170 различных площадок, платных и бесплатных.

Различий между двумя законами, на самом деле, больше, выше приведены основные.

По состоянию на конец 2017 года в единой информационной системе (ЕИС) зарегистрировано 90 650 фирм, которые подпадают под действие 223-ФЗ. За год их количество увеличилось на 4 233 штуки.

В минувшем 2017-м в ЕИС было размещено 1,4 миллиона извещений о закупках на общую сумму 27,2 триллиона рублей. Прирост за год – 5%. По данным отчетности договоров в итоге в 2017 году заключено на сумму в 18,7 триллионов рублей.

Далее идут очень интересные данные. Оказывается – это выяснилось в ходе проведения мониторинга – более 96 % закупок осуществляются на неконкурентной основе. Среди них 31% (каждая третья закупка) – у единственного поставщика, 66% – закупки с применением так называемых «иных способов». И только 3,6% закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

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ТОП-5 заказчиков

По данным Минфина на долю пяти крупнейших заказчиков в 2017 году пришлось порядка 9 триллионов рублей или более 50% всех закупок по 223-му закону. Топ-5 выглядит следующим образом:

ПАО «НК «Роснефть» 5,9 трлн рублей; ОАО «РЖД» 1,3 трлн рублей; ПАО «АНК «Башнефть» 0,8 трлн рублей; АО «РН-Транс» 0,6 трлн рублей; ООО «РН-Юганскнефтегаз» 0,4 трлн рублей.

Другими словами, 4 из 5 мест в рейтинге крупнейших заказчиков принадлежат компаниям, входящим в структуру «Роснефти».

Каждый 7-й рубль малым предприятиям

По закону с 1 января текущего года заказчики обязаны не менее чем на 15% от общей суммы всех своих контрактов заключать договоры с малым и средним бизнесом.

Сегодня в ЕИС размещено 2 569 перечней товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Рейтинг наиболее популярных товаров, работ и услуг, закупаемых у малых и среднего размера предпринимателей выглядит следующим образом:

- Оборудование для навигации и измерений;

- Компьютеры и периферийное оборудование;

- Инженерно-техническое проектирование;

- Ремонт оборудования;

- Строительные работы.

Средняя стоимость договора с субъектом МСП составила около 8,3 млн рублей.

Крупный бизнес охотно закупается у младших братьев по коммерции. Лидерами по объему закупок у субъектов МСП являются:

- ОАО «РЖД» - 207,26 млрд рублей;

- ПАО «Ростелеком» - 124,26 млрд рублей;

- ПАО «НК «Роснефть» -97,90 млрд рублей;

- АО «РЖДстрой» - 76,39 млрд рублей;

- ПАО Сбербанк 67,78 млрд рублей.

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Нарушения закона

Без них уж никак при всем желании. В 2017 году ФАС России рассмотрела 7621 жалобу. Из них почти половина – 3463 жалобы – были признаны обоснованными, а больше половины, соответственно, отклонили.

Анти-хитпарад жалоб в ФАС выглядит следующим образом:

- Установление заказчиком в закупочной документации незаконных требований – 81 %;

- Неправомерный отказ в допуске к процедуре закупки – 7%;

- Установление некорректного порядка и критериев оценки заявок участников – 6 %;

- Отсутствие в составе закупочной документации объемов закупаемых товаров, работ, услуг – 5 %;