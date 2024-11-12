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Ноябрь
Шаурма для бойцов СВО будет стоить дешевле в Уфе
12 ноября, 07:47
Октябрь
Народ мучается: уфимцы жалуются мэру на лужи и дороги
28 октября, 07:57
Уфимский телефон проверил Верховный суд России
25 октября, 17:56
Башкирия продолжит кормить Китай
25 октября, 17:38
Башкирия будет кормить Турцию
23 октября, 17:25
Бизнесу раздали землю в Башкирии
8 октября, 18:57
Уфимец наказал «МегаМаркет»
8 октября, 17:22
В пакете из Wildberries нашли бомбу в Башкирии
8 октября, 16:55
Цены в Башкирии перестали расти
4 октября, 15:20
Мед и кумыс — в пробке томись
4 октября, 05:45
Цены в уфимских кафе взлетели на 25%
3 октября, 19:08
Уфимский прецедент перевернет всю интернет-торговлю
3 октября, 18:41
Сентябрь
Шаурму выгнали из Уфы
17 сентября, 03:10
«Халяльную» свинину продают в Башкирии
16 сентября, 19:35
Башкирские магазины станут полу- «Пятерочками»
12 сентября, 03:38
Бизнес Башкирии обесценивается
5 сентября, 18:50
Преступные овощи выгоняют из Уфы
5 сентября, 13:40
Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии
2 сентября, 07:54
Август
Известный магазин оказался складом контрафакта в Уфе
29 августа, 11:24
В Башкирии снизили налоги до 1%
26 августа, 06:51

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