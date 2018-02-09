В Башкирии не выполнили годовой госзаказ по дорогам на 10 процентов

Председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов: «Где это видано?»

Вчера, 9 февраля, в Уфе прошло заседание итоговой коллегии госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов жестко высказался об итогах работы дорожной отрасли в прошлом году.

Дело в том, что Башкирия не освоила более 1,6 млрд руб бюджетных средств, выделенных в рамках территориального заказа по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Всего на эти цели было выделено 16,87 млрд рублей, в том числе:

- на региональные и межмуниципальные автомобильные дороги – 9,52 млрд. рублей;

- на местные автомобильные дороги – 6,86 млрд. рублей.

Из этой суммы более 1,6 млрд рублей не было освоено, или почти 10 % от всего территориального заказа.

- Где это видано? – в сердцах прокомментировал Тимур Мухаметьянов. – Соблюдение сроков исполнения контрактов – это первая задача. В этом году мы будем предъявлять более жёсткие требования. До 7 марта должны закончить согласование межбюджетных трансфертов. К 14 мая – надо завершить конкурсные процедуры.

- Этот год будет показательным, - сказал он, обращаясь к главам муниципальных образований. - Если муниципалитет будет готов участвовать в проектном подходе, то мы готовы увеличить финансирование. А если срывает, как, например, в одном из районов не могли найти подрядную организацию, с которой заключили соглашение, то… Где это видано?

Как отметил Тимур Мухаметьянов, в 2018 году в дорожной отрасли госкомитет будет решать две приоритетные задачи: продолжение строительства, ремонта и реконструкции дорог к 216 населенным пунктам с численностью более 100 человек, где нет доступа к дорогам, и выполнение ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий». Напомним, по этой федеральной целевой программе средства наполовину поступают из федерального бюджета.

- К сожалению, в прошлом году из 14 объектов по этой ФЦП два объекта не были завершены, и средства пришлось вернуть, - констатировал Тимур Мухаметьянов. – В 2018 году по этой программе предстоит сделать работы на 9 объектах. У нас стоят амбициозные задачи за 10 лет подвести дороги к 216 населенным пунктам, то есть в среднем – по 20 в год. Также в республике предстоит провести ремонт мостов, находящихся в аварийном состоянии, примерно 10 мостов в год.

По словам руководителя ГКУ «Управление дорожного хозяйства» Дениса Петраковского, в оперативном управлении ГКУ УДХ имеется 1045 мостовых сооружений, из них 127 мостов и путепроводов (12%) признаны аварийными.