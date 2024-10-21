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АЗС

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2024
Раритетное авто сгорело на ходу в Башкирии
21 октября, 17:17
Уфимский пустырь отдают под застройку
25 сентября, 03:06
Гектар Уфы подарили под заправку
21 августа, 15:00
Видео. Мигранты попытались сжечь охранника клуба в Уфе
14 августа, 11:47
2022
«Транзит Сити» из Татарстана вложит 1,5 миллиарда в строительство АЗС в Башкирии
21 мая 2022, 11:35
2019
В Башкирии управляющий АЗС присвоил 400 тысяч рублей
Он сделал это с помощью специального программного обеспечения.
9 марта 2019, 11:33
Оцените качество бензина в Башкирии
15 февраля 2019, 05:00
2018
Новогодний сюрприз: Почему цены на бензин в Башкирии могут вырасти
Повышение цены литра топлива составит 2,5-3,5 рубля за литр. Причина: рост акцизов.
31 октября 2018, 09:13
В Уфе открыли «горячую линию» по завышенным ценам на бензин
Общественный контроль позволит отразить реальную ситуацию с ценами на автомобильное топливо.
9 июня 2018, 07:25
На АЗС «Башнефти» отмечено подорожание бензина
Все топливо стало на 30 копеек дороже.
7 мая 2018, 04:57
2017
ФАС обязала «Роснефть» продать АЗС в Башкирии
Компания должна сделать это в течение года.
31 октября 2017, 05:09

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