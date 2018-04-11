В Уфе впервые в России начали выпускать бензин «Евро-6»

Во вторник многие водители в Уфе, заправлявшие свои автомобили 95-м бензином, заметили новые наклейки на колонках АЗС «Башнефти» - там красовалась загадочная надпись – «Евро-6».

Выяснилось , что компания «Роснефть» в качестве пилотного проекта приступила к реализации улучшенного бензина АИ-95 «Евро 6» и ATUM- 95 «Евро 6» через розничную сеть «Башнефти» на территории Башкирии. Причем новое топливо производится также на нефтеперерабатывающем комплексе в Уфе.

Медиакорсеть решила выяснить, что это за новое топливо и чем оно отличается от предыдущего и еще совсем недавно передового «Евро-5», почему в качестве центра реализации данного проекта выбрана Уфа и какие перспективы у данного класса топлива в будущем.

Пока точно известно, что в бензине «Евро-6» (по сравнению с «Евро-5») меньше серы, бензола, смол, ароматических и олефиновых углеводородов. Консолидировано это дает эффект снижения токсичности выхлопов, снижает нагар и коррозийную активность во внутренних частях двигателя. Официальные данные на сайте «Роснефти» говорят о значительном снижении токсичных соединений в выхлопных газах автомобилей при использовании данного топлива.

Первая реакция водителей либо нейтральная, либо позитивная. На вопросы нашего корреспондента, что они думают о бензине «Евро-6» мы получили следующие комментарии:

Олег Разуваев:

- У меня двигатель Евро-5, думаю бензин Евро-6 ему не повредит, а даже улучшит ходовые характеристики.

Ильдар Ахметшин:

- Поезжу некоторое время на Евро-6, потом решу. Но как показывает практика, новые бензины всегда лучше уже имеющихся.

Светлана Андреева:

- Я знаю, что в этом бензине меньше вредных веществ, поэтому в выхлопных газах уменьшится содержание вредной химии. Воздух будет посвежее в городе, нам всем легче будет дышать.

Руслан Кареев:

- Я за то, чтобы двигатели меньше изнашивались. Как мне объяснили, с Евро-6 будет меньше нагара на впускных клапанах и камере сгорания двигателя автомобиля, значит он будет служить гораздо дольше без потери мощности