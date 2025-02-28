В Уфе позаботятся о людях

Posted 28 февраля, 07:49
Published 28 февраля, 07:49
Modified 28 февраля, 09:11
Updated 28 февраля, 09:11
По словам сити-менеджера, главной задачей является соединение тротуаров «гостевых» улиц в единый благоустроенный маршрут.
Участки для реконструкции уже определены. В первую очередь, здесь будут создаваться безопасные условия для пешеходов. Местами, где будет возможно, тротуары расширят и обустроят велодорожки. Также здесь предусмотрят озеленение и новые зоны отдыха.
По данным мэрии города, в 2024 году в Уфе объем реконструкции тротуаров увеличили в четыре раза. Прежде всего, это было связано с подготовкой к 450-летию столицы региона. Для реконструкции тротуаров на «гостевых» улицах в центре использовалась гранитная плитка. Яркий пример — улица Ленина.
— Здравствуйте, уже третий год обещаете тротуар по улице Заповедной в Нагаево, скажите пожалуйста почему не возможно его сделать, кто вам мешает? — пишет в комментариях под постом Мавлиева Илья Ф.
— Просим обновить пешеходные тротуары между ТЦ «Дуван» (Бакалинская, 3) и ул. Дуванский бульвар, 30, — написала Оксана М.
— Гранитные плитки — новый тренд? — интересуется другой пользователь.