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Posted 28 февраля, 07:49

Published 28 февраля, 07:49

Modified 28 февраля, 09:11

Updated 28 февраля, 09:11

В Уфе продолжат обновлять тротуары

В Уфе позаботятся о людях

28 февраля 2025, 07:49
Фото: Администрация Уфы.

В Уфе продолжат обновлять тротуары

В столице Республики Башкортостан, и, в частности, её центре, продолжится ремонт и расширение пешеходных участков, сообщает мэр города Ратмир Мавлиев в пятницу, 28 февраля.

По словам сити-менеджера, главной задачей является соединение тротуаров «гостевых» улиц в единый благоустроенный маршрут.

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Участки для реконструкции уже определены. В первую очередь, здесь будут создаваться безопасные условия для пешеходов. Местами, где будет возможно, тротуары расширят и обустроят велодорожки. Также здесь предусмотрят озеленение и новые зоны отдыха.

По данным мэрии города, в 2024 году в Уфе объем реконструкции тротуаров увеличили в четыре раза. Прежде всего, это было связано с подготовкой к 450-летию столицы региона. Для реконструкции тротуаров на «гостевых» улицах в центре использовалась гранитная плитка. Яркий пример — улица Ленина.

— Здравствуйте, уже третий год обещаете тротуар по улице Заповедной в Нагаево, скажите пожалуйста почему не возможно его сделать, кто вам мешает? — пишет в комментариях под постом Мавлиева Илья Ф.
— Просим обновить пешеходные тротуары между ТЦ «Дуван» (Бакалинская, 3) и ул. Дуванский бульвар, 30, — написала Оксана М.
— Гранитные плитки — новый тренд? — интересуется другой пользователь.
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Ранее сообщалось об обновлении детского лагеря под Уфой.

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