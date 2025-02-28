В Уфе позаботятся о людях

По данным мэрии города, в 2024 году в Уфе объем реконструкции тротуаров увеличили в четыре раза. Прежде всего, это было связано с подготовкой к 450-летию столицы региона. Для реконструкции тротуаров на «гостевых» улицах в центре использовалась гранитная плитка. Яркий пример — улица Ленина.