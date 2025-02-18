Банк построит легкоатлетический манеж в Уфе

Posted 18 февраля, 14:48
Published 18 февраля, 14:48
Modified 18 февраля, 17:51
Updated 18 февраля, 17:51
Речь идёт о легкоатлетическом манеже и училище олимпийского резерва. О планах возвести их ранее распространялся глава региона Радий Хабиров.
На встречу замглавы регионального правительства с председателем финансовой организации позвали также депутата Госдумы Риму Баталову, чемпионку Паралимпийских игр.
Сейчас перед сторонами соглашения стоит задача согласовать техническое задание по строительству спортивных объектов. Закончиться проектирование должно в 2025 году. Только после этого можно будет приступать к реализации проекта в Уфе.