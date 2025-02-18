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Posted 18 февраля, 14:48

Published 18 февраля, 14:48

Modified 18 февраля, 17:51

Updated 18 февраля, 17:51

В Уфе запустят училище для олимпийцев

Банк построит легкоатлетический манеж в Уфе

18 февраля 2025, 14:48
Фото: 1MI.

В Уфе запустят училище для олимпийцев

Власти Башкирии уговорили один из действующих на территории РБ банков помочь в создании новых спортивных объектов, отчитался вице-премьер региона Руслан Хабибов во вторник, 18 февраля.

Речь идёт о легкоатлетическом манеже и училище олимпийского резерва. О планах возвести их ранее распространялся глава региона Радий Хабиров.

На встречу замглавы регионального правительства с председателем финансовой организации позвали также депутата Госдумы Риму Баталову, чемпионку Паралимпийских игр.

Сейчас перед сторонами соглашения стоит задача согласовать техническое задание по строительству спортивных объектов. Закончиться проектирование должно в 2025 году. Только после этого можно будет приступать к реализации проекта в Уфе.

Трассу для дронов сделали в Уфе
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Ранее Mkset рассказывал о том, что в Уфе провели тестовый запуск новой трассы для беспилотников.

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