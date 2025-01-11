Благоустройство парка запускают в Уфе

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел оперативное совещание с коллегами утром в субботу, 11 января. В свой законный выходной чиновники обсуждали планы благоустройства города в 2025 году. Как сообщил мэр Уфы, в этом сезоне предстоит обновление дендропарка Георгия Рутто, и всем городским службам уже стоит включаться в эту работу. Ратмир Мавлиев уточнил, что благоустройство научно-прогулочной локации стартует с замены пешеходного покрытия и систем освещения дендропарка.