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Posted 11 января, 11:37

Published 11 января, 11:37

Modified 11 января, 11:39

Updated 11 января, 11:39

Благоустройство парка запускают в Уфе

Благоустройство парка запускают в Уфе

11 января 2025, 11:37
Фото: 1MI.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев дал подчиненным поручения про старт обновления дендропарка Георгия Рутто, сообщает в субботу, 11 января, пресс-служба городской администрации.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел оперативное совещание с коллегами утром в субботу, 11 января. В свой законный выходной чиновники обсуждали планы благоустройства города в 2025 году. Как сообщил мэр Уфы, в этом сезоне предстоит обновление дендропарка Георгия Рутто, и всем городским службам уже стоит включаться в эту работу. Ратмир Мавлиев уточнил, что благоустройство научно-прогулочной локации стартует с замены пешеходного покрытия и систем освещения дендропарка.

Далее участники обсудили предстоящую реконструкцию тротуаров и капитальный ремонт учреждений образования. Подробные планы в сроках и суммах в администрации Уфы пока не уточняют. Как сообщалось ранее, Ратмир Мавлиев ставил перед городом амбициозный план по замене покрытия на проспекте Октября. Его хотят сделать удобнее для велосипедистов и пешеходов, замостив плиткой и проложив сеть для катания.

Мэр Уфы победит хаос плиткой
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Дендропарк Георгия Рутто

Парк, названный в честь Георгия Рутто, который был лесоводом.

Это особо охраняемая природная зона, расположенная в микрорайоне Зелёная роща города Уфы. Она находится недалеко от Уфимского лимонария, санатория «Зелёная роща» и микрорайона Радио.

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