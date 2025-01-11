Благоустройство парка запускают в Уфе

Posted 11 января, 11:37
Published 11 января, 11:37
Modified 11 января, 11:39
Updated 11 января, 11:39
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел оперативное совещание с коллегами утром в субботу, 11 января. В свой законный выходной чиновники обсуждали планы благоустройства города в 2025 году. Как сообщил мэр Уфы, в этом сезоне предстоит обновление дендропарка Георгия Рутто, и всем городским службам уже стоит включаться в эту работу. Ратмир Мавлиев уточнил, что благоустройство научно-прогулочной локации стартует с замены пешеходного покрытия и систем освещения дендропарка.
Далее участники обсудили предстоящую реконструкцию тротуаров и капитальный ремонт учреждений образования. Подробные планы в сроках и суммах в администрации Уфы пока не уточняют. Как сообщалось ранее, Ратмир Мавлиев ставил перед городом амбициозный план по замене покрытия на проспекте Октября. Его хотят сделать удобнее для велосипедистов и пешеходов, замостив плиткой и проложив сеть для катания.
Дендропарк Георгия Рутто
Парк, названный в честь Георгия Рутто, который был лесоводом.
Это особо охраняемая природная зона, расположенная в микрорайоне Зелёная роща города Уфы. Она находится недалеко от Уфимского лимонария, санатория «Зелёная роща» и микрорайона Радио.