Озеленение

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Октябрь
Канатная дорога дотянется до «Цветов Башкирии» в Уфе
29 октября, 14:06
Мэр Уфы победит хаос плиткой
25 октября, 13:42
Сентябрь
На повестке у Хабирова: зубы, посадки и нелегалы
30 сентября, 01:43
В Уфе начались посадки после скандала с аллей
28 сентября, 16:53
Мэру Уфы показали липовый центр города
24 сентября, 15:29
Мэр Уфы дал дедлайн дорожникам
19 сентября, 12:27
Мэр Уфы похвастался зеленью
14 сентября, 14:03
Август
Мэр Уфы заявил об установке нового памятника
В 2025 году 9 Мая героический сквер встретит в новом облике, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
6 августа, 07:04
Май
Бесплатное барбекю откроют в Уфе этим летом
30 мая, 11:34
В Уфе перекроют улицу для вырубки деревьев
В мэрии столицы Башкирии сообщили о новых дорожных ограничениях.
13 мая, 15:13
В центре Уфы неизвестный запенил дерево
Неизвестный уфимец запенил дерево монтажным герметиком. Об этом рассказывает телеканал UTV.
13 мая, 14:48

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