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Ноябрь
«Уфимское ожерелье» в темноте: новый хард-квест от чиновников в Башкирии
18 ноября, 07:49
В Уфе снесут полсотни домов, бани и гаражи
12 ноября, 17:17
Уфимцев просят жаловаться на автобусы
12 ноября, 16:49
Кто в Уфе получает ₽180 тысяч
10 ноября, 13:24
Сегодня в Уфе: снежный апокалипсис, клопы в вузе и одинокие уфимцы
7 ноября, 19:01
В центре Уфы снесут самострой
6 ноября, 15:49
Октябрь
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября, 15:53
В Уфе закроют детский лагерь
31 октября, 15:49
В Уфе трижды поднимут цены на проезд
31 октября, 07:55
Видео. Уфимцам подарят бесплатное шоу
25 октября, 08:48
«Сами будете ездить»: Ратмир Мавлиев отчитал чиновника на совещании
22 октября, 12:55
Власти Уфы набрали кредитов на ₽1,25 млрд
19 октября, 14:28
Уфа избавилась от пробок
17 октября, 10:44
Жуткие пробки скуют Уфу
16 октября, 19:17
Уфимские школьники внезапно уйдут на дистант
16 октября, 14:46
В Уфе подешевела канатная дорога
8 октября, 12:45
Уфимцы начали транспортную войну
7 октября, 10:45
Нет — плохо, есть — еще хуже: уфимцы жалуются на отопление
6 октября, 16:40
Уфимцы требуют ночной общественный транспорт
2 октября, 10:15
Сентябрь
Долгожданную дорогу открыли в Уфе
30 сентября, 18:59

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