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Ремонт

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Ноябрь
В Уфе чиновники радуются ларьку
14 ноября, 09:18
В Башкирии полгода боролись с лужей
13 ноября, 07:53
Больница Уфы останется без воды и отопления
11 ноября, 16:01
Древняя ржавчина устроит пробки в Сипайлово
8 ноября, 14:14
Октябрь
Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами
28 октября, 06:06
Экс-чиновница попалась на выполнении фантомного ремонта украшения Уфы
22 октября, 06:41
Бастрыкин не оценил гений башкирских дорожников
20 октября, 18:03
Видео. Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации
14 октября, 08:26
Из-за взрыва в Уфе открыли ПВР
13 октября, 08:25
Шакшинский мост закроют на месяц
7 октября, 07:02
Сентябрь
Чем отделать стены на кухне: 8 практичных решений
30 сентября, 09:25
Коммунальный раскоп лишит уфимцев комфорта
30 сентября, 09:14
Дорогая дорога рассыпается в Уфе
29 сентября, 09:57
Москва выделила Башкирии всего ₽45 млн
25 сентября, 11:39
Упавший мальчик аукнулся чиновникам
25 сентября, 07:05
Юра, прости, мы… с помпой открыли дверь
25 сентября, 04:35
Бригада строителей поднимает из руин взорванный дом в Башкирии
24 сентября, 16:32
«Мальчик с кураем» впал в спячку
24 сентября, 11:40
График отключения воды не обрадует Уфу
23 сентября, 16:18
6 недорогих решений в ремонте, которые значительно улучшают вид квартиры
19 сентября, 13:10

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