Уникальные съемки советской Уфы оказались в Сети

Posted 23 февраля, 21:00
Published 23 февраля, 21:00
Modified 23 февраля, 21:02
Updated 23 февраля, 21:02
Интересным является то, что даже на такой старой хронике в целом без труда угадываются очертания улиц центра Уфы. Вот сквер у нынешнего Гостиного Двора, а вот полупустая улица Ленина, по которой ещё ходят трамваи.
Как можно судить по архитектуре и транспорту на дорогах, запись была сделана ещё до начала Великой Отечественной войны. На такое время съёмки указывает и кадр, на который попало дублированное название Башкирского государственного медицинского института. На башкирском оно написано с помощью яналифа — латиницы. Именно таким вариантом записи пользовались до 1939 года, когда башкирский язык перешёл на кириллицу.