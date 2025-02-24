Уникальные съемки советской Уфы оказались в Сети

Как можно судить по архитектуре и транспорту на дорогах, запись была сделана ещё до начала Великой Отечественной войны. На такое время съёмки указывает и кадр, на который попало дублированное название Башкирского государственного медицинского института. На башкирском оно написано с помощью яналифа — латиницы. Именно таким вариантом записи пользовались до 1939 года, когда башкирский язык перешёл на кириллицу.