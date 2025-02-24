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Posted 23 февраля, 21:00

Published 23 февраля, 21:00

Modified 23 февраля, 21:02

Updated 23 февраля, 21:02

Уфимцы обсуждают довоенную кинохронику города

Уникальные съемки советской Уфы оказались в Сети

23 февраля 2025, 21:00
Фото: История Уфы и Башкортостана | Ваши фотографии История Уфы и Башкортостана | Ваши фотографии / Vk.

Уфимцы обсуждают довоенную кинохронику города

В понедельник, 24 декабря, публикуем одни из старейших кадров, на которых запечатлена столица Башкирии.

Интересным является то, что даже на такой старой хронике в целом без труда угадываются очертания улиц центра Уфы. Вот сквер у нынешнего Гостиного Двора, а вот полупустая улица Ленина, по которой ещё ходят трамваи.

Как можно судить по архитектуре и транспорту на дорогах, запись была сделана ещё до начала Великой Отечественной войны. На такое время съёмки указывает и кадр, на который попало дублированное название Башкирского государственного медицинского института. На башкирском оно написано с помощью яналифа — латиницы. Именно таким вариантом записи пользовались до 1939 года, когда башкирский язык перешёл на кириллицу.

Видео: История Уфы и Башкортостана | Ваши фотографии История Уфы и Башкортостана | Ваши фотографии / Vk.
Советская Уфа ожила: это надо видеть
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Ранее Mkset показывал, как нейросеть оживила Уфу времён СССР.

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