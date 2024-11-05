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Ратмир Мавлиев

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Ноябрь
Разбить дорогу приказали в Уфе
5 ноября, 06:51
Хабиров — сведущий, Довлатов — счастливый. Что означают фамилии наших земляков
2 ноября, 04:15
Октябрь
В Уфе закроют детский лагерь
31 октября, 15:49
В Уфе прекратят рисовать граффити
29 октября, 13:51
В Уфе натыкают высоток
24 октября, 16:03
«Сами будете ездить»: Ратмир Мавлиев отчитал чиновника на совещании
22 октября, 12:55
«Как сельдь в бочке или на одной ноге»: уфимцы в ярости от тесных автобусов
22 октября, 09:19
Депутат из Башкирии получил по заслугам
16 октября, 16:03
В Уфе нет денег на школу
16 октября, 10:59
Мэр Уфы пристыдил автомобилистов
16 октября, 06:16
Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина
15 октября, 08:05
Выплаты в Уфе выросли до ₽400000
14 октября, 11:21
Видео. Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации
14 октября, 08:26
Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»
14 октября, 07:51
Видео. Подарок Собянина прибыл в Уфу
10 октября, 05:15
Ратмир Мавлиев потерял позицию
9 октября, 06:37
В Уфе строят новый храм
6 октября, 09:05
Мэр Уфы вызвал учителей
4 октября, 09:35
Нет тепла — звони в УК
4 октября, 04:53
Мавлиев получил новую награду
3 октября, 11:52

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