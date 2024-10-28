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Тротуары

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Октябрь
Народ мучается: уфимцы жалуются мэру на лужи и дороги
28 октября, 07:57
Мэр Уфы победит хаос плиткой
25 октября, 13:42
«Сами будете ездить»: Ратмир Мавлиев отчитал чиновника на совещании
22 октября, 12:55
Мэр Уфы пристыдил автомобилистов
16 октября, 06:16
Центр Уфы избавили от парковок
12 октября, 14:42
Август
Уфимцам разрешили ходить и ездить вдоль дворца за ₽5 млрд
28 августа, 15:02
Июль
Жители Уфы получат долгожданные тротуары
Жители микрорайона «Кооперативная Поляна» скоро смогут забыть о прогулках по обочине дороги, сообщает администрация Кировского района Уфы.
22 июля, 05:28
Парковку на станции «Шакша» не увеличат
Расширить зону временного хранения частного транспорта пассажиров, вынужденных пользоваться электричками, не представляется возможным, сообщила мэрия Уфы.
19 июля, 10:02
Мэр Уфы требует качественной реконструкции тротуаров
Ратмир Мавлиев огласил результаты утреннего объезда, выявив кучу замечаний по организации работы в рамках реконструкции тротуаров города, сообщает мэр Уфы в своих социальных сетях.
13 июля, 11:38
«Всё — в плитке»: мэр Уфы рассказал о своих планах
Очередная идея к юбилею города возникла у чиновников башкирской столицы; ее высказали через Telegram.
10 июля, 11:02
Май
Бесплатное барбекю откроют в Уфе этим летом
30 мая, 11:34

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