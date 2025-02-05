В уфимский Арбат вложат ещё ₽232 млн

Подрядчика мэрия выберет позднее. На данный момент известно, что в 2025 году на дорогу потратят ₽172 млн, в 2026-м — ещё ₽60 млн, тогда же работы и завершатся. Деньги на эти цели выделят из казны города и регионального бюджета.