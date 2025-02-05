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Posted 5 февраля, 13:33

Published 5 февраля, 13:33

Modified 5 февраля, 16:49

Updated 5 февраля, 16:49

В Уфе потратят ₽232 млн на благоустройство улицы Театральной

В уфимский Арбат вложат ещё ₽232 млн

5 февраля 2025, 13:33
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.

В Уфе потратят ₽232 млн на благоустройство улицы Театральной

В столице Башкирии власти профинансируют облагораживание улицы Театральной, сообщили в среду, 5 февраля, в Финансовом управлении городской администрации.

Подрядчика мэрия выберет позднее. На данный момент известно, что в 2025 году на дорогу потратят ₽172 млн, в 2026-м — ещё ₽60 млн, тогда же работы и завершатся. Деньги на эти цели выделят из казны города и регионального бюджета.

Некоторые детали проекта ранее раскрыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Улицу Театральную намерены озеленить, а также заставить архитектурными сооружениями, зонами отдыха и другими объектами, а также торговыми киосками.

Градоначальник указывал и на то, что Театральная будет «преимущественно пешеходной». Похожие планы власти имеют на пролегающую в паре кварталов улицу Октябрьской революции, которую величают ни много ни мало как «уфимский Арбат» (знаменитая пешеходная улица в Москве).

Пока улицей Театральной с её серостью едва ли можно похвастаться перед туристами. И без того узкий тротуар, стеной перед которым стоят ряды припаркованных автомобилей, порой лишают даже качественной уборки от снега.

Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
Уфимский Арбат пустят с молотка
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимская администрация сбросит с баланса ряд исторических построек на улице Октябрьской революции.

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