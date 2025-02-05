В уфимский Арбат вложат ещё ₽232 млн

Posted 5 февраля, 13:33
Published 5 февраля, 13:33
Modified 5 февраля, 16:49
Updated 5 февраля, 16:49
Подрядчика мэрия выберет позднее. На данный момент известно, что в 2025 году на дорогу потратят ₽172 млн, в 2026-м — ещё ₽60 млн, тогда же работы и завершатся. Деньги на эти цели выделят из казны города и регионального бюджета.
Некоторые детали проекта ранее раскрыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Улицу Театральную намерены озеленить, а также заставить архитектурными сооружениями, зонами отдыха и другими объектами, а также торговыми киосками.
Градоначальник указывал и на то, что Театральная будет «преимущественно пешеходной». Похожие планы власти имеют на пролегающую в паре кварталов улицу Октябрьской революции, которую величают ни много ни мало как «уфимский Арбат» (знаменитая пешеходная улица в Москве).
Пока улицей Театральной с её серостью едва ли можно похвастаться перед туристами. И без того узкий тротуар, стеной перед которым стоят ряды припаркованных автомобилей, порой лишают даже качественной уборки от снега.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимская администрация сбросит с баланса ряд исторических построек на улице Октябрьской революции.