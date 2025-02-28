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Posted 28 февраля, 07:24

Published 28 февраля, 07:24

Modified 28 февраля, 09:13

Updated 28 февраля, 09:13

Детский лагерь в Уфе ждёт реновация

Детский лагерь в Уфе ждёт реновация

28 февраля 2025, 07:24
Фото: Администрация Дёмского района Уфы.
Детский лагерь «Луч» планируют обновить и использовать круглый год, сообщает глава администрации Дёмского района Уфы Иван Иванов в пятницу, 28 февраля.

Сегодня чиновник съездил в лагерь и проверил состояние корпусов, столовой, и, в целом, территории оздоровительной организации. Иван Иванов отметил, что «Луч» хорошо пережил зимнюю пору, и теперь его готовят к новому сезону.

Всё время лагерь работал только летом, но чиновники присмотрелись к месту и поняли, что «Луч» может функционировать круглогодично.

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Глава Дёмского района напомнил, что вопрос о реновации детского лагеря поднимался ещё в 2024 году. Сейчас были обсуждены детали проекта, и впереди ожидает работа по обновлению лагеря.

— Очень красивое место его облагородить и детям будет комфортно отдыхать, — написала пользовательница Елена.

Ранее сообщалось о сроках начала строительства зоопарка в парке Лесоводов в столице Республики Башкортостан. Были отмечены моменты и по другим знаковым объектам города.

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