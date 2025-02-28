Своя Мара Багдасарян появилась в Башкирии

Posted 27 февраля, 22:27
Published 27 февраля, 22:27
Modified 27 февраля, 22:30
Updated 27 февраля, 22:30
Конечно, до новой Мары Багдасарян — московской гонщице, прославившейся выходками на дорогах в 22-летнем возрасте — молодой водительнице далеко, но «послужной список» её удивил даже бывалых инспекторов.
За короткий промежуток жительница Башкирии грубейшим образом нарушила ПДД 24 раза. Долгое время автоледи удавалось скрываться от глаз «гаишников», пока рука правосудия до неё всё же не добралась.
В суде девушка объяснила, что платить за нарушения ей было нечем — на иждивении гонщица содержит троих несовершеннолетних детей. Суд это обстоятельство учёл. Правда, вместе с тем нашлись в деле и отягчающие моменты, а именно, «повторное совершение однородного административного правонарушения».
Свою вину девушка признала и раскаялась. Ей назначили штраф в ₽38 тысяч — это общая сумма за каждый платёж, который она не погасила своевременно.