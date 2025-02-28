Своя Мара Багдасарян появилась в Башкирии

В суде девушка объяснила, что платить за нарушения ей было нечем — на иждивении гонщица содержит троих несовершеннолетних детей. Суд это обстоятельство учёл. Правда, вместе с тем нашлись в деле и отягчающие моменты, а именно, «повторное совершение однородного административного правонарушения».