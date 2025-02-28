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Posted 27 февраля, 22:27

Published 27 февраля, 22:27

Modified 27 февраля, 22:30

Updated 27 февраля, 22:30

Молодая жительница Башкирии нарушила ПДД 24 раза

Своя Мара Багдасарян появилась в Башкирии

27 февраля 2025, 22:27
Фото: 1MI.

Молодая жительница Башкирии нарушила ПДД 24 раза

С 26-летней автоледи взыскали круглую сумму по многочисленным штрафам за нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Бижбулякского межрайонного суда Республики в пятницу, 28 февраля.

Конечно, до новой Мары Багдасарян — московской гонщице, прославившейся выходками на дорогах в 22-летнем возрасте — молодой водительнице далеко, но «послужной список» её удивил даже бывалых инспекторов.

За короткий промежуток жительница Башкирии грубейшим образом нарушила ПДД 24 раза. Долгое время автоледи удавалось скрываться от глаз «гаишников», пока рука правосудия до неё всё же не добралась.

В суде девушка объяснила, что платить за нарушения ей было нечем — на иждивении гонщица содержит троих несовершеннолетних детей. Суд это обстоятельство учёл. Правда, вместе с тем нашлись в деле и отягчающие моменты, а именно, «повторное совершение однородного административного правонарушения».

Свою вину девушка признала и раскаялась. Ей назначили штраф в ₽38 тысяч — это общая сумма за каждый платёж, который она не погасила своевременно.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе у злостного неплательщика штрафов отобрали «Лексус».

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