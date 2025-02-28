Сегодня в Уфе: цыганский разбой, судьба Марзаева и взрывы в Башкирии

Тогда оперативники выяснили, что нападавшим был 31-летний мужчина из цыганской общины, но он сбежал и был объявлен в розыск. Через 19 лет его нашли благодаря сопоставлению биометрии. По данным уже прокуратуры региона, в октябре 2024 года разбойника экстрадировали из Киргизии в нашу страну и взяли под стражу. Мужчина во всём сознался. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Уфы.