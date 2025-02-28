Сегодня в Уфе: цыганский разбой, судьба Марзаева и взрывы в Башкирии

Posted 27 февраля, 21:00
Published 27 февраля, 21:00
Modified 27 февраля, 22:07
Updated 27 февраля, 22:07
В Уфе в пятницу, 28 февраля, ожидается переменная облачность.
Без осадков. Ветер переменных направлений 0-5 м/с.
Температура воздуха ночью -20°C… -22°C, в центре города до -17°C, днём -4°C… -6°C.
В четверг, 27 февраля, «Уфаводоканал» не планирует отключений воды у абонентов города.
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В Башкирии стартовали взрывные работы на реках, где из-за скопления льда может возникнуть угроза затопления.
Первым «под раздачу» попал речной участок на Уршаке в Чишминском районе. Эта извилистая река, скованная льдом, протекает вблизи населенных пунктов, и с приходом тепла может создать серьезные проблемы строениям и людям.
В столице Республики Башкортостан иностранца осудят за разбой 20-летней давности.
В мае 2005 года в органы пришёл таксист и заявил о нападении. Его пассажир не стал платить за поездку, а вместо этого достал гвоздь и приставил к шее, потребовав отдать ценности и деньги. Таксист покорно вручил разбойнику свои средства и телефон.
Тогда оперативники выяснили, что нападавшим был 31-летний мужчина из цыганской общины, но он сбежал и был объявлен в розыск. Через 19 лет его нашли благодаря сопоставлению биометрии. По данным уже прокуратуры региона, в октябре 2024 года разбойника экстрадировали из Киргизии в нашу страну и взяли под стражу. Мужчина во всём сознался. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Уфы.
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал сроки строительства зоопарка в Уфе. Старт устройства зоопарка намечен на 2027 год. Хабиров напомнил, что он расположится в парке Лесоводов Башкирии. Кстати, как именно будет выглядеть новый, и, для некоторых, долгожданный объект вы можете посмотреть здесь.
Басманный суд решил продлить срок содержания под стражей Алану Марзаеву, экс-вице-премьеру Республики Башкортостан, до 30 мая. Напомним, Марзаев был задержан в конце сентября 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. С этого времени он и находится в СИЗО.
По версии следствия, Алан Марзаев получил «благодарность» в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании. Взамен он должен был обеспечить фирме покровительство и помочь заполучить выгодный контракт на строительство дорог в регионе.