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Posted 27 февраля, 21:00

Published 27 февраля, 21:00

Modified 27 февраля, 22:07

Updated 27 февраля, 22:07

Сегодня в Уфе: цыганский разбой, судьба Марзаева и взрывы в Башкирии

Сегодня в Уфе: цыганский разбой, судьба Марзаева и взрывы в Башкирии

27 февраля 2025, 21:00
Фото: Город Уфа / Telegram.
Всё, что нужно знать уфимцам на сегодня, 28 февраля.

Погода в Уфе 28 февраля

В Уфе в пятницу, 28 февраля, ожидается переменная облачность.

Без осадков. Ветер переменных направлений 0-5 м/с.

Температура воздуха ночью -20°C… -22°C, в центре города до -17°C, днём -4°C… -6°C.

Нормальная жизнь в Уфе стоит ₽300'000
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Перекрытия дорог в Уфе 27 февраля

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;

Улица Шота Руставели

  • Где: створ улицы Ладыгина;
  • Когда: с 10 по 13 марта;

Конгресс-Холл «Торатау»

  • Где: парковка Конгресс-Холла;
  • Когда: до 18:00 1 марта.
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Отключения воды в Уфе 28 февраля

В четверг, 27 февраля, «Уфаводоканал» не планирует отключений воды у абонентов города.

Цены Турции, а сервис «совка»: за что туристы ругают отдых в Башкирии
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Главные новости Уфы и Башкирии 28 февраля

Дайджест последних свежих новостей.

Борьба с наводнениями

В Башкирии стартовали взрывные работы на реках, где из-за скопления льда может возникнуть угроза затопления.

Первым «под раздачу» попал речной участок на Уршаке в Чишминском районе. Эта извилистая река, скованная льдом, протекает вблизи населенных пунктов, и с приходом тепла может создать серьезные проблемы строениям и людям.

Суд за дело 20-летней давности

В столице Республики Башкортостан иностранца осудят за разбой 20-летней давности.

В мае 2005 года в органы пришёл таксист и заявил о нападении. Его пассажир не стал платить за поездку, а вместо этого достал гвоздь и приставил к шее, потребовав отдать ценности и деньги. Таксист покорно вручил разбойнику свои средства и телефон.

Тогда оперативники выяснили, что нападавшим был 31-летний мужчина из цыганской общины, но он сбежал и был объявлен в розыск. Через 19 лет его нашли благодаря сопоставлению биометрии. По данным уже прокуратуры региона, в октябре 2024 года разбойника экстрадировали из Киргизии в нашу страну и взяли под стражу. Мужчина во всём сознался. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Уфы.

Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал сроки строительства зоопарка в Уфе. Старт устройства зоопарка намечен на 2027 год. Хабиров напомнил, что он расположится в парке Лесоводов Башкирии. Кстати, как именно будет выглядеть новый, и, для некоторых, долгожданный объект вы можете посмотреть здесь.

Зимовка в СИЗО

Басманный суд решил продлить срок содержания под стражей Алану Марзаеву, экс-вице-премьеру Республики Башкортостан, до 30 мая. Напомним, Марзаев был задержан в конце сентября 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. С этого времени он и находится в СИЗО.

По версии следствия, Алан Марзаев получил «благодарность» в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании. Взамен он должен был обеспечить фирме покровительство и помочь заполучить выгодный контракт на строительство дорог в регионе.

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