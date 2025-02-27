Хозяин дорог лишился Lexus из-за 200 нарушений ПДД в Уфе

На его счету числится более 200 зафиксированных нарушений на общую сумму ₽331`000. При этом, судя по всему, оплачивать штрафы он не торопился, игнорируя предписания и уведомления. В дело вступили сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Они прибыли на место задержания, составили необходимые документы и конфисковали автомобиль Lexus. Теперь, чтобы вернуть свой транспорт, водителю придется в полном объеме погасить задолженность перед государством.