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Posted 27 февраля, 06:33

Published 27 февраля, 06:33

Modified 27 февраля, 07:22

Updated 27 февраля, 07:22

В Уфе мужчина лишился иномарки из-за штрафов

Хозяин дорог лишился Lexus из-за 200 нарушений ПДД в Уфе

27 февраля 2025, 06:33
Фото: TG: Владимир Севастьянов.

В Уфе мужчина лишился иномарки из-за штрафов

Лихач накопил штрафов на треть миллиона и привлек внимание судебных приставов, сообщает в четверг, 27 февраля, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

На улице Чекалина в Уфе сотрудники ДПС остановили автомобиль Lexus. За рулем находился 49-летний мужчина, житель Иглинского района. Обычная проверка документов обернулась неожиданным открытием: в базе данных МВД обнаружилось, что этот водитель — настоящий «чемпион» по нарушениям ПДД.

На его счету числится более 200 зафиксированных нарушений на общую сумму ₽331`000. При этом, судя по всему, оплачивать штрафы он не торопился, игнорируя предписания и уведомления. В дело вступили сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Они прибыли на место задержания, составили необходимые документы и конфисковали автомобиль Lexus. Теперь, чтобы вернуть свой транспорт, водителю придется в полном объеме погасить задолженность перед государством.

Долги за ипотеку бьют рекорды в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, из-за непростой финансовой ситуации в стране жители Башкирии, как и люди, проживающие в других регионах России, все чаще становятся ипотечными должниками.

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