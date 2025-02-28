mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 21:35

Published 27 февраля, 21:35

Modified 27 февраля, 21:37

Updated 27 февраля, 21:37

Март в Уфе начнётся тепло и безветренно

Неожиданный прогноз дали синоптики в Уфе

27 февраля 2025, 21:35
Фото: 1MI.

Март в Уфе начнётся тепло и безветренно

В пятницу, 28 февраля, посмотрели, что говорят агрегаторы погоды о начале весны в столице Башкирии.

В целом, если верить сервисам, на выходных 1–2 марта ожидается относительно тёплая погода и слабый ветер.

Яндекс Погода

Оба дня пасмурно. В светлое время суток столбики термометров окажутся на отметках -11°C… -5°C. По ночам -15°C… -11°C. Ветер от 1,1 до 1,6 м/с.

Погода Mail

На выходных облачно. Днём -5°C, по ночам -17°C… -18°C. В субботу скорость ветра составит 1 м/с, в воскресенье — штиль.

«Гисметео»

В субботу, 1 марта, ясно. В воскресенье, 2 марта, облачно. Температура воздуха -3°C… -5°C днём, -14°C по ночам. Ветер слабый, 1 м/с.

В Башкирии гремят взрывы
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии для борьбы с паводком начали взрывать лёд.

Читайте также:
Сегодня в Уфе: цыганский разбой, судьба Марзаева и взрывы в БашкирииМАЕР покажет уфимцам запуск корабля «Прогресс МС-30»В Уфе вновь накаляется «дело кадетов»
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Весна#Башкортостан#Благовещенск#Ветер#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Температура#Белебей#Мелеуз#Янаул#Марта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика