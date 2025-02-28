Неожиданный прогноз дали синоптики в Уфе

Posted 27 февраля, 21:35
Published 27 февраля, 21:35
Modified 27 февраля, 21:37
Updated 27 февраля, 21:37
В целом, если верить сервисам, на выходных 1–2 марта ожидается относительно тёплая погода и слабый ветер.
Оба дня пасмурно. В светлое время суток столбики термометров окажутся на отметках -11°C… -5°C. По ночам -15°C… -11°C. Ветер от 1,1 до 1,6 м/с.
На выходных облачно. Днём -5°C, по ночам -17°C… -18°C. В субботу скорость ветра составит 1 м/с, в воскресенье — штиль.
В субботу, 1 марта, ясно. В воскресенье, 2 марта, облачно. Температура воздуха -3°C… -5°C днём, -14°C по ночам. Ветер слабый, 1 м/с.