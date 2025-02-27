МАЕР покажет уфимцам запуск корабля «Прогресс МС-30»

Posted 27 февраля, 19:17
Published 27 февраля, 19:17
Modified 27 февраля, 19:19
Updated 27 февраля, 19:19
Ракета оторвётся от поверхности Земли комплекс в пятницу, 28 февраля, в 02:24 по уфимскому времени. Трансляция запуска будет вестись на рекламных экранах компании МАЕР расположенных в Уфе на улице Города Галле, пересечение б-ра Ибрагимова и ул. Мингажева, пересечение ул. Бакалинского и ул. Айская, на ул. Рихарда Зорге, д. 44, ул. Софьи Перовской, д. 42, пересечение ул. Энтузиастов и ул. Лесотехникума (напротив Академии ВЭГУ), пересечение ул. Рудольфа Нуреева и ул. Энтузиастов (у дома 11), ул. Мингажева, у дома №163 по ул. Революционная.
Корабль «Прогресс МС-30» должен будет доставить на Международную космическую станцию (МКС) научное оборудование, а также всё необходимое для обеспечения жизни астронавтов — в частности, еду, воду и снаряжение. Всего речь идёт о 2,5 тонны груза.
Отдельно стоит упомянуть, что специалисты получат новый скафандр «Орлан-МКС» № 6, предназначенный для выхода в открытый космос.
«Союз-2.1а» — одноразовая ракета-носитель среднего класса с габаритами 46,3 на 10,3 м. Она может выдержать до 7,4 тонны. Её изготовлением занимается самарский Ракетно-космический центр «Прогресс».
С помощью ракеты в космос доставляются спутники и корабли, как пилотируемые, так и с автопилотом, доставляющие грузы и экипажи для МКС.