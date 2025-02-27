МАЕР покажет уфимцам запуск корабля «Прогресс МС-30»

Ракета оторвётся от поверхности Земли комплекс в пятницу, 28 февраля, в 02:24 по уфимскому времени. Трансляция запуска будет вестись на рекламных экранах компании МАЕР расположенных в Уфе на улице Города Галле, пересечение б-ра Ибрагимова и ул. Мингажева, пересечение ул. Бакалинского и ул. Айская, на ул. Рихарда Зорге, д. 44, ул. Софьи Перовской, д. 42, пересечение ул. Энтузиастов и ул. Лесотехникума (напротив Академии ВЭГУ), пересечение ул. Рудольфа Нуреева и ул. Энтузиастов (у дома 11), ул. Мингажева, у дома №163 по ул. Революционная.