Уфу и Магнитогорск может связать «Финист»

Posted 27 февраля, 12:19
Published 27 февраля, 12:19
Modified 27 февраля, 14:35
Updated 27 февраля, 14:35
Сейчас железнодорожники работают над графиком движения поездов в вышеуказанном направлении.
В ведомстве призывают жителей Республики Башкортостан принять участие в тематическом опросе и помочь выбрать необходимый вариант движения электропоездов. Опрос можно пройти здесь. Отклики суммируются в обезличенном формате.
Ранее сообщалось об увеличении составности поездов, следующих по маршруту Уфа-Кумертау-Оренбург. Также Mkset писал о том, что жители столицы Республики Башкортостан нелестно отзываются о поездах из региона в Москву. Ряд пассажиров рассказывает, что некоторые вагоны данных поездов застряли в советском прошлом, причём, в плохом смысле слова.