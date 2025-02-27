Уфу и Магнитогорск может связать «Финист»

Ранее сообщалось об увеличении составности поездов, следующих по маршруту Уфа-Кумертау-Оренбург. Также Mkset писал о том, что жители столицы Республики Башкортостан нелестно отзываются о поездах из региона в Москву. Ряд пассажиров рассказывает, что некоторые вагоны данных поездов застряли в советском прошлом, причём, в плохом смысле слова.