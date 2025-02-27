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Posted 27 февраля, 12:19

Published 27 февраля, 12:19

Modified 27 февраля, 14:35

Updated 27 февраля, 14:35

Новый электропоезд может связать Уфу и Магнитогорск

Уфу и Магнитогорск может связать «Финист»

27 февраля 2025, 12:19
Фото: 1MI.

Новый электропоезд может связать Уфу и Магнитогорск

Скорый электропоезд ЭС105 «Финист» с пятью вагонами может начать курсировать по направлению Уфа-Магнитогорск-Уфа, сообщает региональный Минтранс в четверг, 27 февраля.

Сейчас железнодорожники работают над графиком движения поездов в вышеуказанном направлении.

В ведомстве призывают жителей Республики Башкортостан принять участие в тематическом опросе и помочь выбрать необходимый вариант движения электропоездов. Опрос можно пройти здесь. Отклики суммируются в обезличенном формате.

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Ранее сообщалось об увеличении составности поездов, следующих по маршруту Уфа-Кумертау-Оренбург. Также Mkset писал о том, что жители столицы Республики Башкортостан нелестно отзываются о поездах из региона в Москву. Ряд пассажиров рассказывает, что некоторые вагоны данных поездов застряли в советском прошлом, причём, в плохом смысле слова.

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