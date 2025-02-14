mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 12:41

Published 14 февраля, 12:41

Modified 14 февраля, 15:33

Updated 14 февраля, 15:33

«Финист» из Уфы в Оренбург станет крупнее

«Финист» из Уфы в Оренбург станет крупнее

14 февраля 2025, 12:41
Фото: 1MI.
В Уфе готовятся к приятным изменениям для пассажиров: составность пригородных поездов на маршруте Уфа — Оренбург увеличится, сообщает в пятницу, 14 февраля, пресс-служба РЖД.

С 16 февраля 2025 года скорый пригородный поезд на маршруте Уфа — Кумертау — Оренбург будет состоять не из трех, а из пяти вагонов. Это решение принято Куйбышевской железной дорогой и АО «Башкортостанская ППК» совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Основная цель — повысить комфорт и удобство для пассажиров.

Так, в расписании появятся следующие поезда:

  • Поезд № 7439/7440/7442/7441 отправляется из Уфы в 07:43, прибывает в Кумертау в 11:47, откуда снова отправляется в 11:44 и прибывает в Оренбург в 13:58.
  • Поезд № 7444/7443/7445/7446 отправляется из Оренбурга в 15:10, прибывает в Кумертау в 17:24, откуда уходит в 17:25 и достигает Уфы в 21:30.

Все указанные времена отправления и прибытия являются местными.

Уфимским депутатам раздали по ₽2,5 млн
Узнать подробнее

Как купить билеты?

Пассажиры могут ознакомиться с полным списком поездов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» (6+). Билеты на пригородные поезда можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК». Также доступна возможность оформления билетов через чат-бота в Telegram.

Стоит отметить, что при покупке билета через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» для платной категории пассажиров предусмотрена скидка до 15% от стоимости проезда.

В Башкирии построят гостиницу за ₽3 млрд
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Абзелиловском районе региона появится новый туристический объект — глэмпинговый комплекс.

Читайте также:
В Уфе раскрыли схему коммерческого подкупа в нефтяной компанииУфимка хочет стать «Топ стюардессой» — оцениваем шансы кандидатки по ее фотоРазведчик из Башкирии погиб на СВО
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Пригородные поезда#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Мобильное приложение#Белебей#Оренбург#Мелеуз#Янаул#РЖД#Министерство транспорта#Билеты#Комфорт#Скидка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика