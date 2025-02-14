«Финист» из Уфы в Оренбург станет крупнее

С 16 февраля 2025 года скорый пригородный поезд на маршруте Уфа — Кумертау — Оренбург будет состоять не из трех, а из пяти вагонов. Это решение принято Куйбышевской железной дорогой и АО «Башкортостанская ППК» совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Основная цель — повысить комфорт и удобство для пассажиров.