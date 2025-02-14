«Финист» из Уфы в Оренбург станет крупнее

Posted 14 февраля, 12:41
Published 14 февраля, 12:41
Modified 14 февраля, 15:33
Updated 14 февраля, 15:33
С 16 февраля 2025 года скорый пригородный поезд на маршруте Уфа — Кумертау — Оренбург будет состоять не из трех, а из пяти вагонов. Это решение принято Куйбышевской железной дорогой и АО «Башкортостанская ППК» совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Основная цель — повысить комфорт и удобство для пассажиров.
Все указанные времена отправления и прибытия являются местными.
Пассажиры могут ознакомиться с полным списком поездов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» (6+). Билеты на пригородные поезда можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение или в железнодорожных кассах АО «Башкортостанская ППК». Также доступна возможность оформления билетов через чат-бота в Telegram.
Стоит отметить, что при покупке билета через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» для платной категории пассажиров предусмотрена скидка до 15% от стоимости проезда.
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