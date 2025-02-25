В Башкирии из-за метели закрыли движение автомобилей

Posted 24 февраля, 21:49
Published 24 февраля, 21:49
Modified 24 февраля, 22:04
Updated 24 февраля, 22:04
Ограничениям подверглись следующие участки:
Перемещаться по трассам стало крайне опасно из-за обильных осадков, ветра и гололёда. Для большегрузов, такси и маршруток дороги закрыты. Личные легковые авто по-прежнему могут ездить по автодороге, однако желательно эти участки всё же объезжать.
Действуют ограничения как минимум до 10:00 25 февраля. Позже их могут продлить.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимских чиновников отправили тестировать на себе городской общественный транспорт.