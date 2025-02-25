В Башкирии из-за метели закрыли движение автомобилей

Перемещаться по трассам стало крайне опасно из-за обильных осадков, ветра и гололёда. Для большегрузов, такси и маршруток дороги закрыты. Личные легковые авто по-прежнему могут ездить по автодороге, однако желательно эти участки всё же объезжать.