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Posted 24 февраля, 21:49

Published 24 февраля, 21:49

Modified 24 февраля, 22:04

Updated 24 февраля, 22:04

В Башкирии из-за метели закрыли движение автомобилей

В Башкирии из-за метели закрыли движение автомобилей

24 февраля 2025, 21:49
Фото: 1MI.
Две трассы были парализованы из-за погодных условий, сообщили в МЧС Республики Башкортостан во вторник, 25 февраля.

Ограничениям подверглись следующие участки:

  • Уфа — Инзер — Белорецк, 67-206 км (Архангельский, Белорецкий районы);
  • Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск 212-252 км, (Абзелиловский, Белорецкий районы).

Перемещаться по трассам стало крайне опасно из-за обильных осадков, ветра и гололёда. Для большегрузов, такси и маршруток дороги закрыты. Личные легковые авто по-прежнему могут ездить по автодороге, однако желательно эти участки всё же объезжать.

Действуют ограничения как минимум до 10:00 25 февраля. Позже их могут продлить.

Уфимские чиновники катаются на трамваях
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимских чиновников отправили тестировать на себе городской общественный транспорт.

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