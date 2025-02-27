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Posted 27 февраля, 07:28

Published 27 февраля, 07:28

Modified 27 февраля, 09:51

Updated 27 февраля, 09:51

Пьяного подростка сняли с поезда в Башкирии

Школьник закатил вечеринку в уфимской электричке

27 февраля 2025, 07:28
Фото: 1MI.

Пьяного подростка сняли с поезда в Башкирии

Подросток из Оренбургской области решил отметить свой день рождения прямо в поезде «Уфа-Оренбург», что вылилось в незапланированную «дискотеку», сообщает в четверг, 27 февраля, пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Как стало известно, поздним вечером 24 февраля в дежурную часть поступил звонок: в электропоезде творится неладное. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции обнаружили во втором вагоне 17-летнего «виновника торжества», который явно перебрал с праздничным настроением. Очевидцы рассказали, что юный пассажир не только распивал спиртные напитки, но и демонстрировал чудеса акробатики, катаясь по полу вагона.

Выяснилось, что парень — студент первого курса техникума, родом из Оренбурга. В преддверии своего 17-летия он решил немного «подогреться» перед поездкой. По его словам, он попросил незнакомца в Уфе купить ему бутылку пива и игристого вина. Добрый самаритянин не отказал юному имениннику, и тот, вооружившись спиртным, отправился в путь. Что было дальше, подросток помнит смутно.

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Транспортные полицейские вызвали мать «гуляки» и доставили его в дежурную часть. С парнем провели профилактическую беседу и привлекли к административной ответственности за распитие спиртного в неположенном месте и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Теперь материалы дела переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростка.

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Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке подросток подозревается в убийстве 40-летнего мужчины, причиной которого стала пьяная ссора.

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