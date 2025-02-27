Школьник закатил вечеринку в уфимской электричке

Выяснилось, что парень — студент первого курса техникума, родом из Оренбурга. В преддверии своего 17-летия он решил немного «подогреться» перед поездкой. По его словам, он попросил незнакомца в Уфе купить ему бутылку пива и игристого вина. Добрый самаритянин не отказал юному имениннику, и тот, вооружившись спиртным, отправился в путь. Что было дальше, подросток помнит смутно.