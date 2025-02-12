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Posted 12 февраля, 18:01

Published 12 февраля, 18:01

Modified 12 февраля, 18:03

Updated 12 февраля, 18:03

Кошмар из страны Советов и «мечта» концлагеря: уфимцам не нравится поезд до Москвы

Кошмар из страны Советов и «мечта» концлагеря: уфимцам не нравится поезд до Москвы

12 февраля 2025, 18:01
Фото: mkset.ru.
Пассажиры из столицы Башкирии делятся своими болями в отзывах о путешествиях в сердце России на железнодорожном транспорте — Mkset изучил гневные крики отчаяния в среду, 12 февраля.

Около двух месяцев назад в Уфе напустили новый скорый поезд до Москвы. Состав №39/40 курсирует по маршруту почти ежедневно. Билеты на поезд в среднем стоят от ₽2`000 до ₽10`000, в зависимости от близости поездки к моменту покупки и класса вагона. Как известно, из Уфы до Москвы и обратно можно добраться не только лежа — в плацкарте или купе, но и сидя — в специальном эконом-вагоне. Причем, последний перевозчик добавил всего пару недель назад, так как его попросили пассажиры.

Mkset решил узнать, а в каких условиях и с какими чувствами раньше пассажиры преодолевали путь из Уфы и в Москву и в обратном направлении. Для этого мы изучили отзывы путешественников. В целом, можно сказать, что качество сервиса в поезде «Уфа — Москва» не в чету тому, как пассажиры ездили еще пять лет назад. Например, поездка в вагонах рейса №115Й «Уфа — Москва» оставила у многих неизгладимые впечатления.

— На вид поезд как поезд, но заходя в вагон уже понимаешь, что попадаешь в старое время. Вагон не оборудован кондиционером. Дальше иду в туалет: старый советский, обычный, биотуалеты отсутствуют. Розеток в вагоне для подзарядки гаджетов нет. Слышимость в вагоне — стук колёс об рельсы — оценю чуть выше среднего, могло быть и тише. В данном поезде есть вагон-ресторан, так что покушать можно, но цены как всегда кусаются, — отметил Денис.
— Это треш, душегубка, «мечта» концлагеря. Теснота, духота, вонь и грязь. И это не вина проводников — это конструктивная особенность вагона и жадность менеджмента РЖД, считающего людей за скот, — уверен аноним из Уфы. — Пришлось ехать в плацкарте. Какая козлятина придумала так изменить планировку в нормальном советском вагоне? Укороченные и узкие полки, верхние полки из уголков и железного листа теперь подвешиваются на цепи и не складываются вверх, как при СССР. Экономия на всём, а цена билета за такие удобства очень завышена — ₽2`387.
— Это просто кошмар из страны Советов! Состояние вагонов, все старое, туалет в кошмарном состоянии, — пишет второй Денис. — Я реально думал, что таких поездов не существует уже давно. Это просто кошмар, это настоящий ужас. Брали купе, но даже это не спасло. Туалет был с педалью — воды не было. Запах от туалета чувствовался до середины вагона, хоть на всех больших остановках он и закрывался проводницей. Этот поезд ничего у меня, кроме отвращения, не вызвал.

Немало критики оставлено в Сети и по поводу рейса №269Й «Уфа — Москва», который находится в пути почти 30 часов.

— В вагоне тепло, но душновато, а кондиционер не работал. За сутки пути не было ни одной уборки в коридоре и купе. Работала всего одна розетка для подзарядки телефона. Все остальное нормально, — считает ехавшая в плацкартном вагоне Галина.
— Розетки есть, но ни одна не работает, только в туалете. Обогреватель не работает, от окна дует, ехали в январе — замерзли. Персонал не особо вежливый, скорее, просто терпят пассажиров. Общее впечатление — доехали, и слава богу, — резюмирует Наталья.
— Поезд чистенький; проводники самоустранились — ничего не предложили, — отметила Надежда.

Напомним, на февраль 2025 года между Уфой и Москвой, по данным официального сайта РЖД, курсируют следующие поезда:

  • 013У «Челябинск — Москва»
  • 049М «Уфа — Москва»
  • 083Ц «Караганда — Москва»
  • 391У «Челябинск — Москва».

Время в пути между Уфой и Москвой и в обратном направлении составляет от 23:30 ч до 30:32 ч.

Поезда из Уфы в Казань не будет
Поезда из Уфы в Казань не будет. Фото: mkset.ru
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Стоит заметить, что уфимцы просят местные власти проработать иные железнодорожные маршруты из столицы региона. Так, пассажиры из Уфы хотели иметь прямое сообщение с Екатеринбургом, а не ехать почти пять часов в автомобиле из столицы Башкирии до места посадки на проходящий поезд. Кроме того, уфимцы ратуют за создание прямого железнодорожного сообщения с Казанью. Но этот маршрут транспортники посчитали нерентабельным: железную ветку строить долго и дорого, да и есть автомобильная трасса. Вместе с этим в регионе прорабатывают запуск маршрута «Уфа — Бирск — Агидель — Нефтекамск — Амзя». Уже идет разработка проекта строительства нового для Башкирии и Татарстана железнодорожного маршрута.

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