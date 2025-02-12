Кошмар из страны Советов и «мечта» концлагеря: уфимцам не нравится поезд до Москвы

Около двух месяцев назад в Уфе напустили новый скорый поезд до Москвы. Состав №39/40 курсирует по маршруту почти ежедневно. Билеты на поезд в среднем стоят от ₽2`000 до ₽10`000, в зависимости от близости поездки к моменту покупки и класса вагона. Как известно, из Уфы до Москвы и обратно можно добраться не только лежа — в плацкарте или купе, но и сидя — в специальном эконом-вагоне. Причем, последний перевозчик добавил всего пару недель назад, так как его попросили пассажиры.