Уфимцы могут поменять расписание электричек

Речь идёт об электричке на направлении Уфа — Магнитогорск. Предположительно, выполняться рейсы будут, среди прочих, на новых моделях пригородных поездов «Финист» в пятивагонном исполнении. Как известно, эта модель пришла на смену европейской «Ласточке».