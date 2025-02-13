Уфимцы могут поменять расписание электричек

Posted 13 февраля, 20:22
Published 13 февраля, 20:22
Modified 13 февраля, 20:31
Updated 13 февраля, 20:31
Речь идёт об электричке на направлении Уфа — Магнитогорск. Предположительно, выполняться рейсы будут, среди прочих, на новых моделях пригородных поездов «Финист» в пятивагонном исполнении. Как известно, эта модель пришла на смену европейской «Ласточке».
Поучаствовать в опросе для пассажиров электричек Уфа — Магнитогорск можно по ссылке. Действует опрос до 12 марта 2025 года. Участие с нём анонимное. Данные будут обобщаться обезличено.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы нелестно отзываются о поездах из Башкирии в Москву. По мнению пассажиров, некоторые вагоны застряли в советском прошлом.