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Posted 13 февраля, 20:22

Published 13 февраля, 20:22

Modified 13 февраля, 20:31

Updated 13 февраля, 20:31

Графике поездов вынесли на голосование в Башкирии

Уфимцы могут поменять расписание электричек

13 февраля 2025, 20:22
Фото: 1MI.

Графике поездов вынесли на голосование в Башкирии

Жителей Башкортостана попросили выбрать наиболее оптимальный график движения пригородного поезда, сообщил Минтранс РБ в пятницу, 14 февраля.

Речь идёт об электричке на направлении Уфа — Магнитогорск. Предположительно, выполняться рейсы будут, среди прочих, на новых моделях пригородных поездов «Финист» в пятивагонном исполнении. Как известно, эта модель пришла на смену европейской «Ласточке».

Поучаствовать в опросе для пассажиров электричек Уфа — Магнитогорск можно по ссылке. Действует опрос до 12 марта 2025 года. Участие с нём анонимное. Данные будут обобщаться обезличено.

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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы нелестно отзываются о поездах из Башкирии в Москву. По мнению пассажиров, некоторые вагоны застряли в советском прошлом.

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