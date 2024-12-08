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Поезда

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2024
Кот-безбилетник разъезжал на уфимском поезде
8 декабря, 16:40
График электричек через Уфу изменили
1 ноября, 05:28
У уфимцев перехватывает дыхание от шакшинских электричек
29 октября, 14:28
«В Шакше всё спокойно»: чиновники проверили уфимские электрички
24 октября, 11:50
В Башкирии изменятся рейсы электричек
7 октября, 14:36
Уфимский транспорт ушел в Telegram
3 октября, 16:50
Уфимец погиб под поездом
1 октября, 13:21
Под Уфой встали поезда
25 сентября, 08:48
Поезда помешают движению в Башкирии
23 сентября, 15:33
В башкирские поезда впихнули невпихуемое
15 сентября, 07:30
Шкодливые школьники едва не устроили катастрофу в Башкирии от безделья
22 августа, 05:30
«Обратные билеты — это вся моя зарплата»: семья из Уфы попала в анапский «капкан»
7 августа, 18:28
В Уфе закроют железную дорогу
23 июля, 09:26
В Уфе запустят импортозамещенную «Ласточку»
Скоростной поезд «Финист» будет курсировать по маршруту «Восточного радиуса» Уфа — Белорецк, сообщает Минтранс Башкирии.
23 июля, 07:37
Электричкам Уфа-Шакша добавили вагонов
Протяженность подвижных составов и-за давки пассажиров увеличат от 50% до 100% в часы пик, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.
11 июля, 09:51
Как купить ЖД билет: лайфхаки и советы россиян
26 июня, 13:17
Скидки на ЖД билеты в 2024 году: как жителям Уфы купить дешевые билеты на поезд
19 июня, 10:56
2023
Из Уфы в Оренбург начнёт курсировать дополнительная пара поездов
Министерства регионов приняли решение о введении ещё одного «Южного экспресса». Теперь электричка будет ходить по маршруту дважды в день в обоих направлениях.
19 сентября 2023, 13:08
В Башкирии женщина получила травмы в столкновении с грузовым поездом на переезде
Очередное ДТП с участием грузового поезда произошло на регулируемом ж/д переезде Куйбышевской железной дороги, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ
4 августа 2023, 06:41
Уроженца Башкирии подозревают в диверсиях на железнодорожных путях в соседнем регионе
9 июня 2023, 07:41

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