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Магнитогорск

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Ноябрь
Мужчину из Башкирии убили в очереди за продуктами
17 ноября, 06:20
В Башкирии закрывают трассы
5 ноября, 20:45
Сентябрь
Белорецк. Дрон над Белорецком — что это было
12 сентября, 04:58
Август
Хабиров подарил земли челябинскому предприятию
28 августа, 18:45
«Салават Юлаев» обыграл «Магнитку» на мемориале Ромазана
28 августа, 16:19
Живой смерч напугал Башкирию
21 августа, 07:16
Май
Мэру Уфы осталось немного
30 мая, 09:15
Февраль
Монтёр путей и сварщик из Башкирии погиб на СВО в 34 года
Мужчина жил в Магнитогорске. У военнослужащего остались жена и двое детей.
28 февраля, 08:46

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