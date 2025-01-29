Хабиров: Превратим Уфу в крупнейший транспортный хаб

Хабиров также упомянул, что в 2025 году на железные дороги Башкирии поступят три электрички модели «Финист». Первый такой электропоезд поступил в РБ в июле 2024 года. Его запуск состоялся уже в августе, однако триумфальный старт курсирования «импортозамещённых „Ласточек“», как его представляли власти, омрачило не менее грандиозное фиаско — первый же рейс «Финиста» задержался на целых три часа из-за неисправности.