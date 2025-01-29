mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 22:37

Published 28 января, 22:37

Modified 28 января, 22:39

Updated 28 января, 22:39

Импортозамещённые поезда отправят в Башкирию

Хабиров: Превратим Уфу в крупнейший транспортный хаб

28 января 2025, 22:37
Фото: 1MI.

Импортозамещённые поезда отправят в Башкирию

По-настоящему наполеоновскими планами по развитию железнодорожной сети Башкортостана поделился глава региона Радий Хабиров в среду, 29 января.

Так, руководитель Республики замахнулся на то, чтобы сделать Уфу «крупнейшим транспортным хабом» в Приволжском федеральном округе. Свои обещания он подкрепил тем, что власти региона уже договорились о продлении железнодорожных маршрутов до Самары и Магнитогорска. Среди них может оказаться и Оренбург.

Пригородный транспорт также получит толчок. Хабиров пообещал продлить маршрут до Чишмов. Кроме того, железнодорожное движение будет организовано по «Южному обходу» вплоть до Чесноковки и Зубово, правда, лишь к концу десятилетия.

Не оставят власти и затею благоустройства станций уфимских электричек. В ближайших планах — обновить остановку в микрорайоне «Яркий» Дёмского района Уфы.

Хабиров также упомянул, что в 2025 году на железные дороги Башкирии поступят три электрички модели «Финист». Первый такой электропоезд поступил в РБ в июле 2024 года. Его запуск состоялся уже в августе, однако триумфальный старт курсирования «импортозамещённых „Ласточек“», как его представляли власти, омрачило не менее грандиозное фиаско — первый же рейс «Финиста» задержался на целых три часа из-за неисправности.

Тысячи уфимцев спали на вокзале
Узнать подробнее

Ранее Mkset называл число пассажиров, побывавших в новых спальных номерах на вокзале Уфы.

Читайте также:
Тысячи уфимцев спали на вокзалеПраздничные поезда ввели в БашкирииУфа стала центром феминизма
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Поезда#Белебей#Мелеуз#Янаул#РЖД#Железные дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика