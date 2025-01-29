Хабиров: Превратим Уфу в крупнейший транспортный хаб

Posted 28 января, 22:37
Published 28 января, 22:37
Modified 28 января, 22:39
Updated 28 января, 22:39
Так, руководитель Республики замахнулся на то, чтобы сделать Уфу «крупнейшим транспортным хабом» в Приволжском федеральном округе. Свои обещания он подкрепил тем, что власти региона уже договорились о продлении железнодорожных маршрутов до Самары и Магнитогорска. Среди них может оказаться и Оренбург.
Пригородный транспорт также получит толчок. Хабиров пообещал продлить маршрут до Чишмов. Кроме того, железнодорожное движение будет организовано по «Южному обходу» вплоть до Чесноковки и Зубово, правда, лишь к концу десятилетия.
Не оставят власти и затею благоустройства станций уфимских электричек. В ближайших планах — обновить остановку в микрорайоне «Яркий» Дёмского района Уфы.
Хабиров также упомянул, что в 2025 году на железные дороги Башкирии поступят три электрички модели «Финист». Первый такой электропоезд поступил в РБ в июле 2024 года. Его запуск состоялся уже в августе, однако триумфальный старт курсирования «импортозамещённых „Ласточек“», как его представляли власти, омрачило не менее грандиозное фиаско — первый же рейс «Финиста» задержался на целых три часа из-за неисправности.