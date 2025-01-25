Гнилое наследие Уфы сохранят

В центре сложной ситуации оказался дом по улице Пушкина, 79. Историческое здание было построено в 30-х годах XX века. В нём когда-то жили сотрудники объединения «Башспирт». Уже в годы Великой Отечественной войны в постройку эвакуировали несколько научных организаций. В мирное время здание использовалось то местным райкомом КПСС, то банком, то множеством коммерческих организаций. При этом часть дома по-прежнему остаётся жилой. В 90-е постройка стала памятником архитектуры.