Гнилое наследие Уфы сохранят

Posted 25 января, 07:26
Published 25 января, 07:26
Modified 25 января, 12:48
Updated 25 января, 12:48
В центре сложной ситуации оказался дом по улице Пушкина, 79. Историческое здание было построено в 30-х годах XX века. В нём когда-то жили сотрудники объединения «Башспирт». Уже в годы Великой Отечественной войны в постройку эвакуировали несколько научных организаций. В мирное время здание использовалось то местным райкомом КПСС, то банком, то множеством коммерческих организаций. При этом часть дома по-прежнему остаётся жилой. В 90-е постройка стала памятником архитектуры.
В 2023 году стали известны результаты экспертизы состояния дома. Эксперты указали на то, что у дома частично разрушился фасад. Здание признали аварийным и решили расселить. При этом в СМИ появлялись сообщения о планах властей по сносу здания.
Замдиректора уфимской Службы расселения рассказал в программе «Вести», что несущие конструкции здания действительно утратили свои способности и теперь несут угрозу жизни. Местами уже видна гниль. Между тем сносить постройку никто не будет — поскольку объект признан памятником архитектуры, он охраняется государством.
Стоит заметить, что ровно так же запрещается в здании и изменение конструкции, однако собственник здания провёл ремонт с перепланировкой нежилой части здания. Из-за судебных разбирательств пришлось остановить расселение дома.
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