Борьбу с пьянством увековечили в Уфе

Posted 20 января, 19:05
Published 20 января, 19:05
Modified 20 января, 21:40
Updated 20 января, 21:40
В приказе идёт речь о постройке по Белякова, 27 в Уфе. До большевистской революции в здании находилось Попечительство о народной трезвости.
Как можно понять из названия, организация боролась с пьянством. В частности, распространяло информацию о вреде спиртного, устраивая для алкоголиков чайные, читальни, культурный досуг и лечебные заведения, а также следило за соблюдением правил оборота горячительных напитков.
Организация прекратила существование в 1917 году, а в здании организовали штаб боевых отрядов народного вооружения железнодорожного района.