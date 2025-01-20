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Posted 20 января, 19:05

Published 20 января, 19:05

Modified 20 января, 21:40

Updated 20 января, 21:40

Попечительство народной трезвости стало памятником в Уфе

Борьбу с пьянством увековечили в Уфе

20 января 2025, 19:05
Фото: Andre V.. 2GIS.

Попечительство народной трезвости стало памятником в Уфе

Власти Башкирии дали статус объекта культурного наследия зданию XIX века в центре столицы региона, гласит документ, изученный Mkset в понедельник, 20 января.

В приказе идёт речь о постройке по Белякова, 27 в Уфе. До большевистской революции в здании находилось Попечительство о народной трезвости.

Как можно понять из названия, организация боролась с пьянством. В частности, распространяло информацию о вреде спиртного, устраивая для алкоголиков чайные, читальни, культурный досуг и лечебные заведения, а также следило за соблюдением правил оборота горячительных напитков.

Организация прекратила существование в 1917 году, а в здании организовали штаб боевых отрядов народного вооружения железнодорожного района.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе удалось найти нового хозяина для знаменитого «Дома Лопатиной».

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