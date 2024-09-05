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Историческое здание

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Сентябрь
Хабирову жалуются на разруху в Башкирии
5 сентября, 12:42
Август
В Уфе под покровом ночи снесли историческое здание
Снесли дом выдающегося татарского философа, просветителя и богослова Зии Камали, сообщает член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина.
2 августа, 15:28
Июль
Уфа возвращает к жизни исторический кинотеатр
Кинотеатр «Победа», построенный в 1948 году, наконец-то обретает вторую жизнь после семи лет запустения, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
31 июля, 14:40
Июнь
Особняк с историей в центре Уфы пустят с молотка за ₽8 млн
28 июня, 09:21
В Уфе торгуют бомбоубежищем
Надежное укрытие оценили в ₽12 млн рублей и пустили с молотка сотрудники имущественного ведомства Башкирии, сообщает РБК-Уфа.
12 июня, 06:45

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