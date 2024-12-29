Три торговых центра пустят с молотка в Уфе

Posted 29 декабря, 11:47
Published 29 декабря, 11:47
Modified 29 декабря, 20:07
Updated 29 декабря, 20:07
Среди недвижимости, выставленной на продажу, были замечены центры «Юнипарк», «Свердловский» и «Дом про дом» (бывший «Июнь»). Их стоимость составляет ₽385 млн, ₽700 млн и ₽1,1 млрд, соответственно.
Стоит заметить, что попытка продать ТРЦ «Дом про дом» предпринимается собственником уже во второй раз — ранее торговый объект пытались реализовать в 2022 году, однако желающих приобрести центр не нашлось. С учетом выросшей цены, покупателей недвижимость рискует не найти и сейчас.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии намерены преобразовать госпредприятие «Башавтотранс» в акционерное общество.