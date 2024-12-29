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Posted 29 декабря, 11:47

Published 29 декабря, 11:47

Modified 29 декабря, 20:07

Updated 29 декабря, 20:07

В Уфе продают три торговых центра

Три торговых центра пустят с молотка в Уфе

29 декабря 2024, 11:47
Фото: 1MI.

В Уфе продают три торговых центра

Сразу несколько крупных торгов объектов выставили на продажу в столице Башкирии — соответствующие объявления, изученные Mkset в воскресенье, 29 декабря, опубликованы на «Авито».

Среди недвижимости, выставленной на продажу, были замечены центры «Юнипарк», «Свердловский» и «Дом про дом» (бывший «Июнь»). Их стоимость составляет ₽385 млн, ₽700 млн и ₽1,1 млрд, соответственно.

Стоит заметить, что попытка продать ТРЦ «Дом про дом» предпринимается собственником уже во второй раз — ранее торговый объект пытались реализовать в 2022 году, однако желающих приобрести центр не нашлось. С учетом выросшей цены, покупателей недвижимость рискует не найти и сейчас.

«Башавтотранс» будет приватизирован
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии намерены преобразовать госпредприятие «Башавтотранс» в акционерное общество.

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