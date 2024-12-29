Три торговых центра пустят с молотка в Уфе

Стоит заметить, что попытка продать ТРЦ «Дом про дом» предпринимается собственником уже во второй раз — ранее торговый объект пытались реализовать в 2022 году, однако желающих приобрести центр не нашлось. С учетом выросшей цены, покупателей недвижимость рискует не найти и сейчас.