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Снос

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Ноябрь
Кыстыбургеры выгоняют из Уфы
13 ноября, 06:27
В Уфе снесут школу
13 ноября, 05:09
Октябрь
Шаурму ликвидируют в Уфе
29 октября, 13:06
В Уфе вместо самостроя будет сквер
24 октября, 15:48
В Уфе снесли 41 самострой
15 октября, 06:17
Сентябрь
Преступные овощи выгоняют из Уфы
5 сентября, 13:40
Август
Уфу оставили без кофе
29 августа, 15:55
Мэр Уфы дал добро на снос квартала в Сипайлово
27 августа, 15:29
Боги выбрали Уфу
21 августа, 08:46
В Уфе снесут дом
19 августа, 05:31
В Уфе снесут шиномонтаж и цветочный салон
16 августа, 12:37
В Уфе снесут кафе
В городе продолжается активная борьба с незаконными торговыми объектами, сообщает администрация Кировского района Уфы.
8 августа, 04:19
В Уфе под покровом ночи снесли историческое здание
Снесли дом выдающегося татарского философа, просветителя и богослова Зии Камали, сообщает член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина.
2 августа, 15:28
Июль
В Уфе снесут аварийный храм
Здание Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, строившееся хозяйственным способом в начале 90-х годов, сегодня находится в аварийном состоянии и требует демонтажа, сообщает мэр Уфы.
12 июля, 14:42
Май
В Уфе сносят столетний дом
Власти Уфы изъяли в пользу муниципалитета два дома. Соответствующие документы опубликованы на сайте Управления земельных и имущественных отношений города.
20 мая, 08:12
В центре Уфы под реконструкцию расселяют исторический дом
Дом Берга Андрея в столице Башкирии изъяли в пользу муниципалитета. Соответствующий документ выпустило Управление земельных и имущественных отношений города. Речь идет о двухэтажном здании на Пушкина, 77 в центре Уфы.
15 мая, 06:13
Март
В Уфе водителю бульдозера ночью поручили снести дом женщины с двумя детьми
19 марта, 14:15
Еще восемь домов в Уфе отправятся под снос
Об этом сообщается на официальном сайте Управления земельных и имущественных отношений.
15 марта, 06:55
15 домов в двух районах Уфы признали аварийными
Об этом сообщает региональное управление земельных и имущественных отношений.
13 марта, 09:55
В Уфе изъяли три жилых дома
Жильцов из них расселят.
6 марта, 07:45

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