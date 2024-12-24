В уфимской Дёме запустят трамваи

Posted 24 декабря, 15:20
Published 24 декабря, 15:20
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Проект касается территории в границах улиц Исследовательской и Кустарево, а также Миловским шоссе и лесным массивом. Сейчас в проектируемый участок входят населённый пункт Романовка, несколько СНТ и очистные сооружения.
Некоторые объекты в ходе реализации программы будут снесены. Между тем возвести собираются в этом районе ряд улиц, транспортную развязку, железную дорогу для трамваев, а также объекты производства, пожарное депо, заправки, спорткомплекс, гребной канал и кинологический центр.
Ранее Mkset сообщал о ЧП в микрорайоне Черниковка, в ходе которого прямо посреди ж/д путей сгорел трамвайный вагон.