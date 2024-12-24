В уфимской Дёме запустят трамваи

Некоторые объекты в ходе реализации программы будут снесены. Между тем возвести собираются в этом районе ряд улиц, транспортную развязку, железную дорогу для трамваев, а также объекты производства, пожарное депо, заправки, спорткомплекс, гребной канал и кинологический центр.