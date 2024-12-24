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Posted 24 декабря, 15:20

Published 24 декабря, 15:20

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Трамвайную ветку продлят в Уфе

В уфимской Дёме запустят трамваи

24 декабря 2024, 15:20
Фото: 1MI.

Трамвайную ветку продлят в Уфе

Власти Уфы утвердили планировку 590 га земли в Дёмском районе города, гласит документ, выпущенный мэрией во вторник, 24 декабря.

Проект касается территории в границах улиц Исследовательской и Кустарево, а также Миловским шоссе и лесным массивом. Сейчас в проектируемый участок входят населённый пункт Романовка, несколько СНТ и очистные сооружения.

Некоторые объекты в ходе реализации программы будут снесены. Между тем возвести собираются в этом районе ряд улиц, транспортную развязку, железную дорогу для трамваев, а также объекты производства, пожарное депо, заправки, спорткомплекс, гребной канал и кинологический центр.

В Уфе сгорел трамвай
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Ранее Mkset сообщал о ЧП в микрорайоне Черниковка, в ходе которого прямо посреди ж/д путей сгорел трамвайный вагон.

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