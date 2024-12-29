Курортный человейник построят в Уфе

В самом же квартале находятся несколько недостроенных объектов и инженерных сооружений. Все эти постройки будут снесены, а на их месте построят жилой комплекс не выше 17 этажей. Кроме того, застройщик должен будет возвести детсад, парковку, автомойку и разместить зарядные станции для электрокаров. Заселить в ЖК планируют более 700 человек.