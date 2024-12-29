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Posted 29 декабря, 11:52

Published 29 декабря, 11:52

Modified 29 декабря, 20:07

Updated 29 декабря, 20:07

В Уфе построят высотный квартал у горнолыжной трассы

Курортный человейник построят в Уфе

29 декабря 2024, 11:52
Фото: 1MI.

В Уфе построят высотный квартал у горнолыжной трассы

Мэрия башкирской столицы обнародовала планы по разработке квартала в Советском районе города, гласит соответствующий документ администрации, изученный Mkset в воскресенье, 29 декабря.

Для преобразования власти выбрали территорию между улицами Менделеева и Галле, а также городскими лесами и рекой Уфой. В этом же районе расположен горнолыжный комплекс «Ак Йорт».

В самом же квартале находятся несколько недостроенных объектов и инженерных сооружений. Все эти постройки будут снесены, а на их месте построят жилой комплекс не выше 17 этажей. Кроме того, застройщик должен будет возвести детсад, парковку, автомойку и разместить зарядные станции для электрокаров. Заселить в ЖК планируют более 700 человек.

Уфа кардинально изменит вид возле Монумента Дружбы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе планируют застроить высотками район вокруг Монумента Дружбы.

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