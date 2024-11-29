mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 07:43

Published 29 ноября, 07:43

Modified 29 ноября, 09:28

Updated 29 ноября, 09:28

Освещение в Уфе наладят к весне 2025 года

Уфимцам 11 лет не могли подключить свет

29 ноября 2024, 07:43
Фото: 1MI.

Освещение в Уфе наладят к весне 2025 года

Жители Тихой слободы с 2013 года просили подключить освещение уличными фонарями: проблема решилась только после визита мэра Уфы Ратмира Мавлиева, сообщили в администрации города в пятницу, 29 ноября.

В Тихой слободе, жилом районе в уфимском Затоне, наконец-то сдвинулась с мертвой точки световая эпопея. Дело в том, что жители с 2013 года умоляли чиновников подключить наружное освещение в районе. Спустя 11 лет мучений во тьме, жители обратились к мэру города Ратмиру Мавлиеву.

Именно Мавлиев стал Прометеем для Тихой слободы — в районе оперативно начались работы по установке освещения. Мэр потребовал, чтобы к февралю 2025 года уличные фонари были полностью готовы.

Фото: Администрация Уфы
— Кто ж знает, но вот только жители Тихой слободы 10 лет безуспешно пытались решить вопрос, а тут мэр приехал и всё решил за 1 час. Представляете 10 лет отписок, переписок — а тут раз и готово. Чудо чудное, не иначе… — иронично радуются в комментариях местные жители.

Ранее Mkset сообщал, что Мавлиев хочет завести городовых.

«Уфимское ожерелье» в темноте: новый хард-квест от чиновников в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Как мэр Уфы удержал свою позицию — мнения аналитиковМэр Уфы: «Город живет в режиме постоянной тревоги»В Уфе чиновники радуются ларьку
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Отключить свет#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Коммунальные услуги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Мэр#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Затон#Ратмир Мавлиев#Белебей#Мелеуз#Проблема#Инфраструктура#Освещение#Свет#Мавлиев#Городская инфраструктура#Проблемы#Проблемы города#Светильники#Уличное освещение#Фонари#Коммунальные проблемы#Тихая слобода#Подключение света
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика