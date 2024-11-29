Уфимцам 11 лет не могли подключить свет

В Тихой слободе, жилом районе в уфимском Затоне, наконец-то сдвинулась с мертвой точки световая эпопея. Дело в том, что жители с 2013 года умоляли чиновников подключить наружное освещение в районе. Спустя 11 лет мучений во тьме, жители обратились к мэру города Ратмиру Мавлиеву.