Уфимцам 11 лет не могли подключить свет

Posted 29 ноября, 07:43
Published 29 ноября, 07:43
Modified 29 ноября, 09:28
Updated 29 ноября, 09:28
В Тихой слободе, жилом районе в уфимском Затоне, наконец-то сдвинулась с мертвой точки световая эпопея. Дело в том, что жители с 2013 года умоляли чиновников подключить наружное освещение в районе. Спустя 11 лет мучений во тьме, жители обратились к мэру города Ратмиру Мавлиеву.
Именно Мавлиев стал Прометеем для Тихой слободы — в районе оперативно начались работы по установке освещения. Мэр потребовал, чтобы к февралю 2025 года уличные фонари были полностью готовы.
— Кто ж знает, но вот только жители Тихой слободы 10 лет безуспешно пытались решить вопрос, а тут мэр приехал и всё решил за 1 час. Представляете 10 лет отписок, переписок — а тут раз и готово. Чудо чудное, не иначе… — иронично радуются в комментариях местные жители.
Ранее Mkset сообщал, что Мавлиев хочет завести городовых.