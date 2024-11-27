Уфе нужны городовые

Рассказывая о рабочем визите, сити-менеджер столицы Башкортостана рассказал о практике, которую он хотел бы взять на вооружение у коллеги — проект «новых городовых». Речь идёт о горожанах, которые могут попробовать себя в роли дежурных по улице.