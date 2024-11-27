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Posted 27 ноября, 18:05

Published 27 ноября, 18:05

Modified 27 ноября, 19:14

Updated 27 ноября, 19:14

Мавлиев встретился с мэром Нижнего Новгорода

Уфе нужны городовые

27 ноября 2024, 18:05
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.

Мавлиев встретился с мэром Нижнего Новгорода

Сюжет
Радий Хабиров
В Нижнем Новгороде прошла встреча главы городской администрации Юрия Шалабаева и мэра Уфы Ратмира Мавлиева — отчитались чиновники в среду, 27 ноября.

Рассказывая о рабочем визите, сити-менеджер столицы Башкортостана рассказал о практике, которую он хотел бы взять на вооружение у коллеги — проект «новых городовых». Речь идёт о горожанах, которые могут попробовать себя в роли дежурных по улице.

За каждым городовым закрепляется один из участков туристических маршрутов. Дежурные следят за порядком, а также помогают жителям и гостям города. Кандидаты в городовые должны также должны уметь в случае необходимости оказать первую помощь.

— Думаю, Уфе тоже не помешает внедрение такого решения, — резюмировал Мавлиев.
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Ранее Mkset сообщал о том, что Радий Хабиров объявил главные направления преображения башкирской столицы в 2025 году.

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