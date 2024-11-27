Уфе нужны городовые

Posted 27 ноября, 18:05
Published 27 ноября, 18:05
Modified 27 ноября, 19:14
Updated 27 ноября, 19:14
Рассказывая о рабочем визите, сити-менеджер столицы Башкортостана рассказал о практике, которую он хотел бы взять на вооружение у коллеги — проект «новых городовых». Речь идёт о горожанах, которые могут попробовать себя в роли дежурных по улице.
За каждым городовым закрепляется один из участков туристических маршрутов. Дежурные следят за порядком, а также помогают жителям и гостям города. Кандидаты в городовые должны также должны уметь в случае необходимости оказать первую помощь.
— Думаю, Уфе тоже не помешает внедрение такого решения, — резюмировал Мавлиев.
Ранее Mkset сообщал о том, что Радий Хабиров объявил главные направления преображения башкирской столицы в 2025 году.