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Затон

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2024
В Уфе зажгли новогоднюю ёлку
3 декабря, 06:19
Уфимцам 11 лет не могли подключить свет
29 ноября, 07:43
Стройка школы в Затоне заглохла
20 сентября, 16:22
Ремонт моста в Затон начали в Уфе
26 августа, 07:22
Уфимская школа-долгострой заинтересовала Бастрыкина
26 июля, 08:04
Уфимцы просят школу у Бастрыкина
Жители нового микрорайоне в Затоне несколько лет ждут открытия социального объекта, сообщил активист Альберт Рахматуллин.
25 июля, 04:54
В Уфе запретили проезд фур
5 июля, 07:54
Авария в Затоне заинтересовала прокуратуру Уфы
27 июня, 15:32
Бизнесмен из Уфы лишится торговых площадей
15 июня, 06:11
2023
Кировский район Уфы ожидает масштабная стройка
28 декабря 2023, 14:00
За поворотом новые автобусы. Минтранс Башкирии доволен транспортом в Затоне
Интервалы движения автобусов заметно сократились.
27 декабря 2023, 11:21
В Башкирии ограничат движение по Затонскому мосту
Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов уходящего 2023 года, заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
27 декабря 2023, 07:54
Кузнецовский Затон Уфы встал в километровой пробке: что произошло
Происходящим в Кузнецовском Затоне поделился один из телеграм-каналов.
27 августа 2023, 12:43

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