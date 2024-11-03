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Ноябрь
Крысы съедают дома уфимцев
3 ноября, 19:12
Уфу без объявления отключают от отопления
1 ноября, 15:54
Октябрь
У уфимцев перехватывает дыхание от шакшинских электричек
29 октября, 14:28
«Как сельдь в бочке или на одной ноге»: уфимцы в ярости от тесных автобусов
22 октября, 09:19
В Уфе всё плохо: куда звонить и писать
17 октября, 04:27
Радий Хабиров: «Они допрыгаются»
7 октября, 08:10
Август
Ремонт моста в Затон начали в Уфе
26 августа, 07:22
«Мы не боги и не можем решить всё»
16 августа, 07:23
Хоррор-лифт появился в Уфе
9 августа, 10:13
Июль
Уфа глазами туристов: от унылых улиц до зимних сказок
10 июля, 15:51
Жители Стерлитамака просят не издеваться над ними
7 июля, 12:29

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