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Posted 14 ноября, 09:18

Published 14 ноября, 09:18

Modified 14 ноября, 09:59

Updated 14 ноября, 09:59

В Уфе обновляют торговые комплексы

В Уфе чиновники радуются ларьку

14 ноября 2024, 09:18
Фото: 1MI.

В Уфе обновляют торговые комплексы

В Калининском районе Уфы продолжается активная работа по обновлению объектов торговли, что должно создать комфортную и привлекательную городскую среду для жителей, сообщил глава местной администрации Газизьян Ахмедьянов в четверг, 14 ноября.

На улице Орджоникидзе, например, владелец нестационарного торгового объекта наконец-то пронял, что старый павильон — это не то, что нужно для создания «комфортной и привлекательной городской среды». Ларек снесли и установили новый, современный павильон, который вызвал восторг и радость главы местной администрации Ахмедьянова.

Фото: ТГ-канал Газизьяна Ахмедьянова

Работа по улучшению облика Уфы продолжается, поэтому совсем скоро в городе будут расставлены не просто торговые точки, а архитектурные шедевры, которые заставят проходящих мимо покупателей замереть от восторга и бросить все свои дела ради покупки пачки снеков.

Однако не все местные жители рады обновлениям.

— Времена киосков 90х прошли, есть торговые центры, и они пустые. Перестаньте размешать на красной линии улицы Первомайской темно-серые убогие киоски среднеазиатской кухни, без водоснабжения, канализации и отопления. Зачем они нам? Полно кафе! — негодует уфимка в комментариях.

Остается только гадать, кто победит в борьбе за городской облик: восторженные архитектурными красотами чиновники или недовольные ларьками и забегаловками местные жители.

Ранее Mkset сообщал, что в первая «теплая остановка» появилась в Башкирии.

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