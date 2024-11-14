В Уфе чиновники радуются ларьку

Работа по улучшению облика Уфы продолжается, поэтому совсем скоро в городе будут расставлены не просто торговые точки, а архитектурные шедевры, которые заставят проходящих мимо покупателей замереть от восторга и бросить все свои дела ради покупки пачки снеков.