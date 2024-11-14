В Уфе чиновники радуются ларьку

Posted 14 ноября, 09:18
Published 14 ноября, 09:18
Modified 14 ноября, 09:59
Updated 14 ноября, 09:59
На улице Орджоникидзе, например, владелец нестационарного торгового объекта наконец-то пронял, что старый павильон — это не то, что нужно для создания «комфортной и привлекательной городской среды». Ларек снесли и установили новый, современный павильон, который вызвал восторг и радость главы местной администрации Ахмедьянова.
Работа по улучшению облика Уфы продолжается, поэтому совсем скоро в городе будут расставлены не просто торговые точки, а архитектурные шедевры, которые заставят проходящих мимо покупателей замереть от восторга и бросить все свои дела ради покупки пачки снеков.
Однако не все местные жители рады обновлениям.
— Времена киосков 90х прошли, есть торговые центры, и они пустые. Перестаньте размешать на красной линии улицы Первомайской темно-серые убогие киоски среднеазиатской кухни, без водоснабжения, канализации и отопления. Зачем они нам? Полно кафе! — негодует уфимка в комментариях.
Остается только гадать, кто победит в борьбе за городской облик: восторженные архитектурными красотами чиновники или недовольные ларьками и забегаловками местные жители.
Ранее Mkset сообщал, что в первая «теплая остановка» появилась в Башкирии.