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Аквапарк загорелся в Башкирии
31 октября, 09:06
В Уфе всё плохо: куда звонить и писать
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Хабирова просят спасти сельчан от медведей
22 сентября, 16:17
Район Уфы вышел из тьмы
18 сентября, 05:19
Видео. Новый парк разобьют в Уфе
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28 августа, 15:02
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22 августа, 09:47
Видео. Мэр Уфы поделился подробностями важного проекта
В Уфе активно реализуется проект «Городская электричка», который обещает улучшить транспортную инфраструктуру столицы, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
4 августа, 11:45

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