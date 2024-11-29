Как мэр Уфы удержал свою позицию — мнения аналитиков

Posted 29 ноября, 06:26
Published 29 ноября, 06:26
Modified 29 ноября, 09:42
Updated 29 ноября, 09:42
По мнениям экспертов агентства, высокие строчки в рейтинге Мавлиев по итогам последних сезонов продолжает занимать благодаря ряду факторов, среди них — проведение форума «Россия — спортивная держава» осенью 2024 года, который посетил президент Владимир Путин.
Политологи также уверены, что Мавлиеву удалось прочно закрепиться в стане надёжных и эффективных работников региональной администрации в глазах главы субъекта.
На результат Мавлиева, считают эксперты, также повлиял успешный старт отопительного сезона. Впрочем, стоит заметить, что старт отопительного сезона 2024/25 признал провальным даже сам Радий Хабиров.
Кроме того, политологи высоко оценили транспортную политику уфимского сити-менеджера — были упомянуты реконструкция трамвайной сети и старт проектирования дороги между Дёмским районом и центром Уфы.
Уступает в рейтинге Мавлиев своим коллегам из Ханты-Мансийска, Тюмени, Москвы и Казани. В ноябре глава столицы вечного визави Башкирии — Татарстана — оказался на первом месте.
Ранее Mkset сообщал о том, что Мавлиев решил подсмотреть и перенять у Нижнего Новгорода идею с «дежурными по улицам» горожанами.