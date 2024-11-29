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Posted 29 ноября, 06:26

Published 29 ноября, 06:26

Modified 29 ноября, 09:42

Updated 29 ноября, 09:42

Мавлиев сохранил место в рейтинге мэров

Как мэр Уфы удержал свою позицию — мнения аналитиков

29 ноября 2024, 06:26
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.

Мавлиев сохранил место в рейтинге мэров

Сюжет
Радий Хабиров
Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев оказался пятым в топ-25 среди своих коллег из других субъектов РФ — соответствующим исследованием за ноябрь 2024 года Центр информационных исследований «Рейтинг» поделился с Mkset в четверг, 28 ноября.

По мнениям экспертов агентства, высокие строчки в рейтинге Мавлиев по итогам последних сезонов продолжает занимать благодаря ряду факторов, среди них — проведение форума «Россия — спортивная держава» осенью 2024 года, который посетил президент Владимир Путин.

Политологи также уверены, что Мавлиеву удалось прочно закрепиться в стане надёжных и эффективных работников региональной администрации в глазах главы субъекта.

На результат Мавлиева, считают эксперты, также повлиял успешный старт отопительного сезона. Впрочем, стоит заметить, что старт отопительного сезона 2024/25 признал провальным даже сам Радий Хабиров.

Кроме того, политологи высоко оценили транспортную политику уфимского сити-менеджера — были упомянуты реконструкция трамвайной сети и старт проектирования дороги между Дёмским районом и центром Уфы.

Уступает в рейтинге Мавлиев своим коллегам из Ханты-Мансийска, Тюмени, Москвы и Казани. В ноябре глава столицы вечного визави Башкирии — Татарстана — оказался на первом месте.

Уфе нужны городовые
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Ранее Mkset сообщал о том, что Мавлиев решил подсмотреть и перенять у Нижнего Новгорода идею с «дежурными по улицам» горожанами.

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