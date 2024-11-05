mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мэр

Выбрать дату
Ноябрь
Женщина справила 100-летний юбилей в Башкирии
5 ноября, 12:09
Мэра Уфы разозлили самокатчики
1 ноября, 14:34
Октябрь
Читал рэп и не боялся коронавируса: что известно о новом вице-премьере Башкирии
29 октября, 10:41
Дёму привяжут к Уфе
28 октября, 13:06
Народ мучается: уфимцы жалуются мэру на лужи и дороги
28 октября, 07:57
Новый мэр появился в Башкирии
21 октября, 06:31
В Уфе нет денег на школу
16 октября, 10:59
Мэр Сибая позорно перенервничал
13 октября, 13:13
Центр Уфы избавили от парковок
12 октября, 14:42
«Мальчик с кураем» засиял в Уфе
9 октября, 03:59
Уфа стильно сэкономит ₽2,5 млрд
8 октября, 07:04
Мэр Уфы вызвал учителей
4 октября, 09:35
Мавлиев получил новую награду
3 октября, 11:52
Уфа готовится к снегопаду
3 октября, 05:23
Мэр Оренбурга уедет из Уфы не с пустыми руками
2 октября, 09:09
Сентябрь
Политологи раскрыли секрет успеха мэра Уфы
26 сентября, 16:07
Уфа обрела нового брата
26 сентября, 06:06
Мэру Уфы показали липовый центр города
24 сентября, 15:29
«Дети Мавлиева и Хабирова, видимо, с частными нянями в тёплых домах сидят»
24 сентября, 07:07
Мэр Стерлитамака ушел в отставку
20 сентября, 10:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика